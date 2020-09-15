До початку сьогоднішньої презентації "Час летить" Apple залишилися лічені години. Цього разу компанія проведе віртуальний захід. Стартує трансляція о 20:00 за київським часом. Так що ж Apple планує представити сьогодні?

Про це розповідають #Букви.

Apple Watch Series 6

Ходять чутки, що компанія планує представити нову версію Apple Watch і новий iPad Air.

Про характеристики годинника мало що відомо, але очікується, що в ньому буде датчик рівня кисню в крові і розширені функції контролю сну. Майже напевно з годинником буде представлена watchOS 7.

Планшет iPad Air нового покоління (Air 4)

Очікується, що планшет буде зовні схожий на більш дорогі iPad Pro за рахунок вузьких рамок. У планшета буде сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку харчування на бічній грані. У новому планшеті Apple відмовиться від пропрієтарного порту Lightning на користь USB Type-C, як у iPad Pro.

А як щодо iPhone?

Apple наполегливо працює над новим поколінням смартфонів, але новий iPhone може не бути готовий тільки поки. Apple повідомила, що випуск відбудеться трохи пізніше, ніж зазвичай.

Програмне забезпечення

Крім анонсів обладнання, Apple, швидше за все, надасть додаткову інформацію про iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 і tvOS 14. Хоча Apple представила ці поновлення на WWDC в червні, в компанії, як правило, люблять ще раз розглянути і розповісти про функції на своєму вересневому заході.

Apple на цьому тижні випустила iOS 14 beta 8 для розробників і користувачів публічних бета-версій. Це цілком може бути останньою бета-версією iOS 14. Очікується, що майстер-версія iOS 14 буде випущена після 15 вересня.

З огляду на, що iPhone 12 надійде в продаж не раніше жовтня. Це означає, що нові моделі iPhone, швидше за все, будуть поставлятися з чимось на зразок iOS 14.1.

Що стосується macOS 11 Big Sur, то випуск швидше буде призначений на жовтень або навіть в листопад, в залежності від графіка виходу першого Apple Silicon Mac.

Також повідомлялося, що Apple працює над новою більш компактною і доступною версією розумної колонки HomePod і накладними навушниками. Цілком ймовірно, що їх також покажуть на сьогоднішньому заході. Крім того, згадуються і AirTags – конкуренти мітках відстеження положення Tile.

Можливо буде анонсована підписка Apple One.