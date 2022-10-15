15 жовтня у світі відзначають Всесвітній день студент, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук, Всесвітній день боротьби з раком грудей та День Втраченої Дитини. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Кипріяна (Купріяна) і Юстини (Устини).

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день студента: 2010 року цю подію було внесено до офіційного переліку ООН. Існує відразу дві версії походження свята. За першою спочатку це був день пам’яті 1200 студентів Празького університету, які загинули під час Другої світової війни. За іншою – свято створили на честь дня народження відомого державного діяча та вченого Авула Марайкайяра, який був президентом Індії від 2002 до 2007 року та підтримував студентство.

Міжнародний день сільських жінок: враховуючи найважливішу роль сільських жінок та їх безцінний внесок у прискорення розвитку всієї економічної галузі і зокрема сільського господарства, забезпечення і підвищення продовольчої безпеки і благополуччя сільських регіонів, на 76-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбулося 18-го грудня 2007-го року, було прийнято рішення офіційно оголосити 15-те жовтня Міжнародним днем сільських жінок і відзначати його щорічно, починаючи з 2008-го року.

Міжнародний день білої тростини: біла тростина, як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році. У Брістолі (Великобританія) жив молодий професійний фотограф, на ім’я Джеймс Біггс. Після аварії він втратив зір. Треба було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити по місту за допомогою тростини. Але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір. І вона стала помітна. Це нововведення підхопили всі незрячі не тільки Англії, але і всієї Європи, Америки, та ін.

Міжнародний день миття рук: свято, яке було започатковане Генеральною асамблеєю ООН разом з ВООЗ та Дитячим фондом ЮНІСЕФ 2008 року. Головна його мета – привернути увагу дітей та дорослих до важливості миття рук.

Всесвітній день боротьби з раком грудей: проводиться щорічно 15 жовтня. Приурочені до цього дня заходи проходять у більш ніж 44 країнах світу. Мета проведених в цей День заходів – звернути увагу суспільства на проблематику раку грудей, покращити знання з цього питання, з тим, щоб стала можливим діагностика захворювання на початковій стадії, та здійснено належного лікування.

День втраченої дитини: також цю дату називають Днем пам’яті по втраченій дитині під час вагітності або ненародженому немовляті.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Чилі – День бабусі та дідуся

Бразилія – День вчителя

Туніс – День евакуації

Шрі-Ланка – День озеленення

Білорусь – День працівників фармацевтичної і мікробіологічної промисловості

США – Національний день грибів

Цього дня у світі:

1583 — українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією,Королівством Португалія та більшістю італійських держав).

1615 — засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).

1815 — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці

1840 — прах Наполеона перевезено з о. Святої Єлени до Королівства Франція.

1894 — у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.

1926 — В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)

1964 — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу “Дружба”

1970 — перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за “залізну завісу”, емігрувати з СРСР. Двоє литовців — 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак “Аэрофлоту” Ан-24 рейсу Сухумі — Батумі разом з пасажирами і, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.

1981 — засновано американський гурт Metallica

1995 — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку

2003 — Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель “Шеньчжоу-5” вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.

2005 — в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Яке сьогодні церковне свято:

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Кіпріяна та мучениці Устини. Він був язичником, народився в Антіохії. В ранньому дитинстві його нечестиві батьки віддали сина на служіння язичницьким богам. Після навчання його посвятили в жерці. Коли він повернувся в рідне місто, то його дуже шанували всі язичники.

В тому ж місті жила дівчина Устина – християнка. Коли їй запропонував своє серце юнак, вона відмовила, адже хотіла присвятити своє життя Богові. Юнак звернувся до Кіпріяна, щоб за допомогою чарів привернути дівчину до себе. Однак той нічого не зміг зробити. Це настільки вразило жерця, що він увірував в Христа.

Прикмети:

Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.

Кури настовбурчуються і підіймається пір’я у свійської птиці – до холодів.

Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.

Вітер дме на північ, зима буде м’яка і тепла.

Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.

Олені сильно б’ються рогами – до негоди.

Безхмарне небо – до морозу.

Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.

Традиції:

На Русі святих називали трохи інакше — Купріян і Устина. Мучеників шанували як захисників від нечистої сили, злих духів і чар. Дівчата зверталися до Устини, а юнаки просили допомоги у Купріяна. При цьому вважалося, що якщо не прочитати відповідну молитву, то на людину може напасти нечиста сила або людина протилежної статі зі злим умислом.

До 15 жовтня погода різко змінювалася, завершувалася золота осінь, і разом з листопадом приходили справжні холоди. Селяни з цього дня і протягом місяця сіяли під зиму буряк, моркву, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель.

На Купріяна і Устину тривали рукодільні вечірки, проте гучні веселощі, які супроводжували їх раніше, пропадали. Замість цього за роботою співали сумні пісні.

Іменини цього дня відзначають:

Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.