Про це повідомляють #Букви.
Також у п’ятницю відзначають:
- Міжнародний день білої тростини
- Міжнародний день миття рук
- Всесвітній день боротьби з раком грудей
- День Втраченої Дитини під час якого згадуються діти, які померли під час вагітності (мертвонароджені) або одразу після народження
- Європейський день здоров’я молочної залози
- День тигра.
Цей день в історії:
1583 — українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).
1615 — засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).
1815 — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці
1840 — прах Наполеона перевезено з о. Святої Єлени до Королівства Франція.
1894 — у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.
1926 — В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)
1964 — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу “Дружба“
1970 — перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за “залізну завісу“, емігрувати з СРСР. Двоє литовців — 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак “Аэрофлоту“ Ан-24 рейсу Сухумі — Батумі разом з пасажирами й, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.
1981 — засновано американський гурт Metallica
1995 — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку
2003 — Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель “Шеньчжоу-5“ вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.
2005 — в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Кипріяна і мучениці Юстини.
Прикмети:
- Якщо сьогодні сильний дощ – зима буде холодною;
- 15 жовтня опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози;
- Випав сніг – через 40 днів настане справжня зима.
Іменини сьогодні святкують: Юстини, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.