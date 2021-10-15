Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день студента та Міжнародний день сільських жінок .

Про це повідомляють #Букви.

Також у п’ятницю відзначають:

Міжнародний день білої тростини

Міжнародний день миття рук

Всесвітній день боротьби з раком грудей

День Втраченої Дитини під час якого згадуються діти, які померли під час вагітності (мертвонароджені) або одразу після народження

Європейський день здоров’я молочної залози

День тигра.

Цей день в історії:

1583 — українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).

1615 — засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).

1815 — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці

1840 — прах Наполеона перевезено з о. Святої Єлени до Королівства Франція.

1894 — у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.

1926 — В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)

1964 — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу “Дружба“

1970 — перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за “залізну завісу“, емігрувати з СРСР. Двоє литовців — 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак “Аэрофлоту“ Ан-24 рейсу Сухумі — Батумі разом з пасажирами й, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.

1981 — засновано американський гурт Metallica

1995 — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку

2003 — Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель “Шеньчжоу-5“ вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.

2005 — в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Кипріяна і мучениці Юстини.

Прикмети:

Якщо сьогодні сильний дощ – зима буде холодною;

15 жовтня опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози;

Випав сніг – через 40 днів настане справжня зима.

Іменини сьогодні святкують: Юстини, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.