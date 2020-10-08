Мета форуму — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до інновацій, індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.

Програма форуму:

10:00 – 10:30 Реєстрація учасників

10:30 – 12:00 Економіка інновацій: драйвери розвитку

12:30 – 13:30 Made in Ukraine на глобальних ринках

14:30 – 15:30 Гроші для розвитку: джерела, умови, ризики

16:00 – 17:30 Екосистеми розвитку українського бізнесу

До участі запрошуються власники та керівники виробничих підприємств.

Участь у форумі безкоштовна за умови попередніх реєстрації https://bit.ly/3hO3Msp та отримання підтвердження від організаторів.

Час проведення: 10:00-19:00

Організовують: Київський Міжнародний Економічний Форум і Індустріальний парк “Біла Церква”