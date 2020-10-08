Мета форуму — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до інновацій, індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.
Програма форуму:
10:00 – 10:30 Реєстрація учасників
10:30 – 12:00 Економіка інновацій: драйвери розвитку
12:30 – 13:30 Made in Ukraine на глобальних ринках
14:30 – 15:30 Гроші для розвитку: джерела, умови, ризики
16:00 – 17:30 Екосистеми розвитку українського бізнесу
До участі запрошуються власники та керівники виробничих підприємств.
Участь у форумі безкоштовна за умови попередніх реєстрації https://bit.ly/3hO3Msp та отримання підтвердження від організаторів.
Час проведення: 10:00-19:00
Організовують: Київський Міжнародний Економічний Форум і Індустріальний парк “Біла Церква”