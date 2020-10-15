У четвер, 15 жовтня, в 44 країнах світу відзначають День боротьби з раком грудей. Крім цього, сьогодні Міжнародний день сільських жінок, День сліпих, Всесвітній день миття рук і не тільки.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день боротьби з раком грудей проводиться щорічно 15 жовтня в більш ніж 44 країнах світу з метою звернути увагу суспільства на проблематику одного з найпоширеніших жіночих онкозахворювань.

Міжнародний день сільських жінок (International Day of Rural Women) започатковано під егідою ООН в 1995 році з метою нагадати суспільству, наскільки цінна праця сільських жінок.

Міжнародний день білої тростини або День сліпих (International White Cane Safety Day) покликаний нагадати суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу і солідарність.

Всесвітній день миття рук (Global Handwashing Day) був проголошений ООН в 2008 році в рамках проведеного року санітарії, оскільки проблема немитих рук має катастрофічні наслідки для здоров’я.

Міжнародний день кредитних спілок (International Credit Union Day) – працівники всіх видів споживчих кооперативів щорічно в третій четвер жовтня відзначають професійне свято.

День працівників фармацевтичної і мікробіологічної промисловості в Білорусі.

День вчителя в Бразилії.

Православні свята 15 жовтня

У народі 15 жовтня шанують Купріяна і Устину. Цей період вважався днем ​​очищення від нечистої сили. Люди вірили, що щира молитва в цей день здатна захистити їх від бісів.

Чоловіки молилися Купріяновы, а жінки – Устині. Вважалося, що біси вибирали п’яниць, грішників і лихословів.

Відомо, що, згідно з біблейськими переказами, Купріян жив на території Антіохії і навчався язичницькій філософії. У зрілому віці був посвячений в жерці. Він бачив великого князя тьми і отримав велику силу. У тому ж місті жила Устина, яка прийняла християнство і намагалася навернути до віри своїх родичів. У тому ж місті жив юнак Аглаїд, який намагався спокусити Юстину і звернувся до Купріяна, знаючи про його здібності й силу. Що б не робив Купріян, дівчина не погодилася. Саме після цього і сам Купріян повірив в Христа, покаявся і прийняв хрещення. Після цього він став проповідувати християнство, і багатьох людей навернув до Бога. Сталося навіть так, що всі капища виявилися в занедбаному стані, оскільки не було кому приносити жертви поганським богам.

Устина стала ігуменею в одному з місцевих монастирів.

У народі вірили, що чорти можуть бути в п’яних людей

У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, моркву, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель.

Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не веселилися, а сиділи з шиттям або пряжею. За роботою співали протяжні пісні.

Прикмети:

Сильний дощ – зима буде холодною.

Опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози.

Випав сніг – через 40 днів настане справжня зима.

Якщо іній з’явився, то буде суха і сонячна погода.

Східний або північний вітер – до холодної зими.

Що не можна робити:

У цей день заборонено сваритися й ображатися.

Також не можна вживати спиртні напої, кричати або згадувати бісів, грішити.

Нехтувати обов’язком помолитися в церкві.

У розпачі звертатися до демонів.

Іменинники: Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, ​​Степан, Федір, Яків.

15 жовтня: цей день в історії

1581 – в Парижі королева-мати Франції Катерина Медичі представила своїм гостям перший в історії публічний балет – “Комічний балет королеви”.

1582 – папа Григорій XIII вводить григоріанський календар. В Італії, Речі Посполитій, Португалії та Іспанії за 4 жовтня цього року слідувало відразу 15 жовтня. В інших країнах новий календар вводиться пізніше.

1666 – англійський король Карл II ввів нову моду на жилети.

1926 – у Києві відкрито Російський драматичний театр (нині ім. Лесі Українки).

1940 – на екрани кінотеатрів вийшов фільм Чарлі Чапліна “Великий диктатор”.

2000 – в Парижі на Монмартрі відкрили “Стіну Кохання”, на якій на 311 мовах написано “Я тебе люблю”. Є також написи, виконані з використанням шрифту Брайля для сліпих, і мовою знаків. Площа Стіни становить 40 м².

Хто народився 15 жовтня

1814 – Михайло Лермонтов, російський поет, прозаїк, драматург.

1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ, філолог, поет.

1863 – Петро Козлов, український географ, директор заповідника Асканія-Нова.

1897 – Ілля Ільф, радянський письменник-гуморист, співавтор Євгена Петрова ( “Дванадцять стільців”, “Золоте теля”).

1905 – Анатолій Бабко, український радянський хімік-аналітик.

1948 – Кріс де Бург, ірландський рок-співак, гітарист і композітор.

1960 – Євген Комаровський, український педіатр, автор праць про здоров’я і виховання дітей, телеведучий.

1975 – Денис Шмигаль, прем’єрміністр України.

1976 – Микола Басков, російський естрадний співак.