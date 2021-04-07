Президент США Джо Байден заявив, що 150 мільйонів американців вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Його план - 200 мільйонів вакцинацій за перші сто днів президентства.

Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.

Байден зазначив, що нинішні темпи вакцинації відповідають встановленому графіку. 200 мільйонів вакцинацій планують зробити до 30 квітня.

У десяти американських штатах отримати вакцину проти коронавірусу можуть всі громадяни, старше 16 років. Це раніше встановленого президентом плану – до 19 квітня.

“150 мільйонів вакцинацій за 75 днів зроблено. Це важливий крок на шляху до досягнення нашої мети – 200 мільйонів вакцинацій до 100-го дня перебування на посаді … Перші 100 вакцинацій ми зробили за 58 днів”, – сказав Байден.

За словами американського президента, за добу в США роблять близько 3 мільйонів вакцин проти коронавірусу. Це близько 20 мільйонів вакцин на тиждень. Таким чином, до 30 квітня вдасться реалізувати поставлену мету.

“Багато держав уже відкрили свої кордони. Але починаючи з 19 квітня кожен дорослий в кожному штаті, кожен дорослий в цій країні має право стати в чергу на вакцинацію проти COVID-19”, – сказав Байден, але деякі штати вже зазначили, що зможуть зробити це не раніше 1 травня.

Байден зазначив, що Білий дім шукає способи, щоб популяризувати питання вакцинації. Зокрема, це реклама по телебаченню. Він зазначив, що ті, хто не хочуть робити вакцини – мають на це цивільне і конституційне право. Їх не будуть примушувати.