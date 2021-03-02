Про це проінформували у пресслужбі делегації України в ТКГ.
Політична та безпекова підгрупа
На засіданні підгрупа мала розглядати запропонований Україною “План спільник кроків” щодо виконання домовленостей, досягнутих у “нормандському” та мінському форматах, можливе перенесення термінів його виконання.
Утім, жодних домовленостей досягнути не вдалося.
“Представники нашої делегації вкотре наголосили, що основою врегулювання є чітке виконання спільних рішень, прийнятих в рамках роботи обох форматів і ТКГ, які містять у собі необхідні механізми і для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, і для врегулювання гуманітарної та економічної ситуації на окупованих територіях, які надалі стали основою для реалізації політичної частини угод.
Але для цього має бути виконана головна умова — російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні. Натомість вони ухиляються від визнання такої відповідальності і продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН, Францією та ОБСЄ. Так само практично безрезультатно завершилося засідання підгрупи з безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Гуманітарна підгрупа
Гуманітарна підгрупа мала розглядати питання щодо роботи КПВВ, російська сторона знову заблокувала їхнє відкриття.
“Ініціативи, запропоновані головою нашої делегації Леонідом Кравчуком, надання нами пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ “Щастя” та “Золоте”, інших технічних умов для початку сталої роботи пропускних пунктів не залишають аргументів російській стороні, які б могли виправдати її зволікання щодо розблокування зі свого боку роботи КПВВ і допуску українських громадян до адміністративних послуг та фінансової допомоги”, — наголосили в делегації.
Тенденції та підсумки
Українська делегація наголошує, що делегація Росії намагається підпорядкувати роботу групи своїй політичній меті — примусити Україну та ОБСЄ вести прямі перемовини з представниками бойовиками. Україна розцінює ці дії як прояв неповаги до держав-членів “нормандського формату”, міжнародних організацій, залучених до врегулювання конфлікту.
“Такі спроби не матимуть успіху і отримають належну оцінку з боку міжнародного співтовариства. Російська сторона наполегливо йде шляхом подальшої міжнародної ізоляції”, — переконують в делегації.
- 17 лютого голова делегації України у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.
- Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату “Мінську”.