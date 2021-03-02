Про це проінформували у пресслужбі делегації України в ТКГ.

На засіданні підгрупа мала розглядати запропонований Україною “План спільник кроків” щодо виконання домовленостей, досягнутих у “нормандському” та мінському форматах, можливе перенесення термінів його виконання.

Утім, жодних домовленостей досягнути не вдалося.

“Представники нашої делегації вкотре наголосили, що основою врегулювання є чітке виконання спільних рішень, прийнятих в рамках роботи обох форматів і ТКГ, які містять у собі необхідні механізми і для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, і для врегулювання гуманітарної та економічної ситуації на окупованих територіях, які надалі стали основою для реалізації політичної частини угод.

Але для цього має бути виконана головна умова — російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні. Натомість вони ухиляються від визнання такої відповідальності і продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН, Францією та ОБСЄ. Так само практично безрезультатно завершилося засідання підгрупи з безпеки”, — йдеться в повідомленні.