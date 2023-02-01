Протягом минулої доби, 31 січня, російські військові завдали 151 удар по позиціях українських військових у Бахмуті.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Наразі поблизу міста Бахмут тривають бої. Військові розповіли, що за добу російські військові 151 раз обстріляли позиції українських військових: “Це Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Парасковіївка. Було 56 обстрілів та 13 боєзіткнень в районі Соледара. Ворог має солідні втрати за добу”, — сказав Череватий.

Також він додав, що за протягом минулої доби загинули 360 російських військових та 290 отримали поранення.

Командир роти батальйону “Свобода” Євгеній Оропай додав, що росіяни хочуть взяти трасу Костянтинівка — Бахмут, щоби “не було можливості поставляти українським військовим боєкомплекти, медикаменти та підвозити підкріплення, але основний напрямок та основна частина траси контролюється ЗСУ”.

“Якщо є навіть маленька можливість обстрілу [траси], ворог обов’язково нею скористається”, — зауважив Оропай.