Організації, що підтримують вільні ЗМІ в Афганістані, заявили, що після відставки колишнього уряду в середині серпня і з приходом "Талібану" закрилися понад 150 засобів масової інформації.

Про це повідомляє інформаційний канал Афганістану TOLOnews.

Згідно з даними організацій, що підтримують ЗМІ, є дві основні причини, чому радіо, друковані видання та телевізійні канали припинили працювати: економічна криза та обмеження.

Журналісти 153 видань у 20 провінціях лишилися без роботи. Заступник голови Федерації журналістів Афганістану Худжатулла Муджададі заявив, що якщо економічна криза не вирішиться, а тиск і обмеження не усунуть, список закритих ЗМІ стане ще більшим.

“Продовження цієї тенденції викликає занепокоєння. Ми закликаємо міжнародні організації негайно вжити заходів для розв’язання цієї проблеми. Інакше незабаром настане кінець свободи преси та інших свобод людини та громадянина”, – сказав Масрур Лютфі, представник Національної спілки журналістів Афганістану.

Радіо “Milma” є одним зі списку ЗМІ, що припинили мовлення. Команда радіо працювала та висвітлювала політичні, культурні, економічні та спортивні події.

“Через невідповідне робоче середовище та фінансові проблеми ми припинили свою діяльність”, – сказав Якоб Хан Манзур, головний редактор радіо.

Зараз усі 35 працівників радіо лишилися безробітними.

Таліби заявили, що намагатимуться створити безпечне середовище для ЗМІ та журналістів. Однак, нещодавно журналісти, які залишилися працювати в Афганістані, повідомили про катування та незаконні затримання з боку представників терористичної організації “Талібан”.