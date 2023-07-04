Станом на 26 червня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третину – 585 об’єктів – повністю зруйновано.

Джерело: Міністерства культури та інформаційної політики України.

Лише за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 62 одиниці, основна частина з яких припадає на Херсонщину (25 одиниць або 40%).

Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади. Це 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи та коледжі) на території 222 територіальних громад: у Вінницькій – 3% ТГ, Дніпропетровській – 17%, Донецькій – 87%, Житомирській – 12%, Закарпатській – 2%, Запорізькій – 33%, Київській – 29%, Луганській – 42%, Львівській – 2%, Миколаївській – 42%, Одеській – 4%, Сумській – 49%, Харківській – 36%, Херсонської – 37%, Хмельницькій – 5%, Черкаській – 3%, Чернігівській – 14% областях та м. Києві.

Загалом зазнали збитків:

клубні заклади – 755;

бібліотеки – 598;

музеї та галереї – 84;

театри та філармонії –26;

заклади мистецької освіти – 119.

У відомстві зазначили, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.