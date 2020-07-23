16-18 вересня 2020 року у виставковому центрі ACCO International відбудеться головний галузевий захід, який об'єднає лідерів медичного і оздоровчого туризму України, а також зарубіжжя.

Виставка стане платформою для активної взаємодії та співпраці між гравцями ринку медичного туризму на професійному рівні. Насичена бізнес-програма заходів відкриє нові горизонти для розвитку та просування медичних послуг на міжнародному та внутрішньому ринках.

II МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ (IMTC), що пройде в рамках виставки, стане міцною платформою для обміну досвідом в лікуванні багатьох захворювань між зарубіжними та вітчизняними медичними центрами та клініками. Це місце зустрічі і активної взаємодії гравців ринку медичного туризму, нові можливості розвитку і просування медичних послуг в Україні і за кордоном.

Організатор заходу: Група компаній LMT, ТОВ “Експофорум”

За сприяння: Української Асоціації Медичного Туризму

Офіційна підтримка: Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, НМАПО імені П. Л. Шупика

Генеральний інформаційний партнер: IMTJ

Експозиційна частина виставки буде представлена медичними центрами Австрії, Грузії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччина, Південної Кореї, Польщі, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії, а також представниками багатьох інших країн.

Новітні медичні технології та інноваційні розробки лікування пацієнтів продемонструють провідні українські та зарубіжні медичні центри.

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ:

1. ВИЇЗНИЙ МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

Учасники: міністерства, посольства, відомства; зарубіжні медичні центри, приватні клініки; центри кардіології та кардіохірургії; онкологічні центри; центри ортопедії і травматології; офтальмологічні клініки; центри гінекології та акушерства; центри медичної реабілітації; агентства медичного туризму; зарубіжні медичні асоціації, медичні кластери.

2. В’ЇЗНИЙ МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

Учасники: державні органи; українські медичні центри, приватні клініки; центри репродуктивної медицини; стоматологічні центри; клініки офтальмології; центри естетичної медицини, косметології; клініки пластичної хірургії; агентства медичного туризму; медичні асоціації.

3. ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ

Учасники: санаторії, термальні курорти України та зарубіжжя; SPA і Wellness-центри.

4. СУПУТНІ ПОСЛУГИ

Учасники: авіа та транспортні компанії; туроператори і турагентства; страхові компанії; юридичні компанії; банки і фінансові установи; консалтингові та маркетингові компанії; спеціалізовані ЗМІ.

НАПРЯМИ КОНГРЕСУ (IMTC)

Виїзний медичний туризм

В’їзний медичний туризм

Оздоровчий туризм

Заходи з нових досягнень і обміну досвідом закордонних і вітчизняних клінік у лікуванні захворювань за спеціальностями: фізіотерапія і реабілітація, онкологія, хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, кардіологія, акушерство і гінекологія, репродуктивна медицина та багатьох інших

Одночасно з HEALTHCARE TRAVEL EXPO відбудеться головна подія галузі охорони здоров’я України – XІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ “ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ”

Форум – визнаний діловий майданчик, який щороку є місцем зустрічі керівників закладів охорони здоров`я всіх форм власності, директорів та їх заступників, вчених і лікарів різних спеціальностей, розробників нових технологій і IT-програм, виробників й постачальників обладнання, інструментарію, товарів медичного призначення, фармацевтичної продукції для медичних закладів.

За 10 років Форум відвідало більше 100 000 фахівців із усіх куточків України та зарубіжжя. Відбулося понад 700 конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів. Власним досвідом і цінними порадами з учасниками поділилися більше 5000 авторитетних спікерів.

Розширюйте географію своїх можливостей, знайомлячись з ключовими гравцями ринку, зацікавленими у співпраці саме з ВАМИ.

Вхід на виставку – вільний, за умови попередньої реєстрації

Отримайте запрошення за посиланням: http://www.htexpo.com.ua/poluchit-priglasitelnyy

Чекаємо на Вас 16-18 вересня 2020 року у виставковому центрі ACCO International

Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 40-Б, ст. метро “Шулявська”, парк ім. О.С. Пушкіна