Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проекту "Книга рекордів України" з проханням зафіксувати рекорд за кількістю правок "антиколомойского" закону.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Направив звернення до “Книги рекордів України”, щоб вони зафіксували подачу рекордних для українського парламентаризму 16500 правок до закону про банки”, – написав Качура.

“Не дивлячись на те, що термін підготовки документа до другого читання скоротили, народні депутати України встигли падати близько 16,3 тис. поправок – це абсолютний рекорд, і я пропоную вам його офіційно зафіксувати за класифікацією поправок і оприлюднення порівняльної таблиці до другого читання на сайті ВРУ”, – йдеться в документі.

Загалом до законопроєкту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.