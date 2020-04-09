Час карантину – епоха дій. Чому ми вирішили, що завжди все повинно йти за планом? Це відмінна можливість, щоб трансформувати діяльність HR, освоїти онлайн ресурси і всі принади віддаленої роботи.
Ви ще не знайшли шляхи використовувати ситуацію собі на користь? Команда розслабилася і втрачає продуктивність. Ми самі починаємо хандрити, тому що 4 стіни.
І це правда. І в даній момент коли в компаніях бізнес йде не за планом, то звертаються до нас. І у нас немає права спасувати. Тому давайте об’єднаємося на HR MOST Online – конференція для HR і бізнесу. Ми не одні.
16 квітня 2020 р
Час – 10:00-15:00
Де? Онлайн
Вартість: 250 грн.
Як вижити під час змін?
HR в період віддаленої роботи, зберегти продуктивність персоналу, утримати команду і створити позитивний мікроклімат – актуально.
Що вас чекає на форумі:
- “Як бути щасливим і продуктивним на удалёнке?” – Ірина Сидорчук.
- “HR і рекрутинг в кризу. Економимо, але стаємо більш ефективними.” – Володимир Федак.
- “Амбассадор в соціальних мережах: do not panik.” – Олена Стратіевская.
- “Створюємо антикризовий план. Як врахувати інтереси всіх сторін?” – Оксана Гринь.
- “Тимбилдинг в компанії – модно чи необхідно” – Микита Щербина.
- “Трансформація бренду роботодавця в кризу – що робити?” – Тетяна Пашкіна.
Що ви отримаєте:
- методи мотивації співробітників на удаленке;
- Лайфхак і працюють інструменти для HR і рекрутингу;
- контент-план, який сформує позитивний мікроклімат;
- антикризовий план і метод його втілення;
- цінні подарунки від спікерів.
Реєструйтеся за посиланням http://hrmost.com.ua/hrmostonline/