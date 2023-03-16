16 березня відзначають День "Все, що ви робите — це правильно", День квілінгу та День губ. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска.

Про це повідомляють #Букви.

День “Все, що ви робите — це правильно”: ефект Пігмаліона пояснює, чому ви досягаєте кращих результатів, коли інші люди вірять, що ви досягнете успіху. Навпаки, вам складніше домогтися успіху, коли хтось очікує, що ви зазнаєте невдачі. Сьогодні ви не можете помилятися, тому робіть те, що приносить вам радість. Ризикуйте, пробуйте знову те, що у вас не вийшло,

День квілінгу: квілінг – це популярне ремесло і мистецтво – вишивка, аплікація, печворк, стьобані тканину – прошиті наскрізь два шматки тканини, між якими знаходиться шар ватину або іншого нетканого матеріалу.

День губ: всі губи унікальні – настільки унікальні, що відбитки губ можна надійно використовувати для ідентифікації, як і відбитки пальців. Малюнок зморшок і ліній на губах у кожної людини різний.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Словаччина – День інженера

Литва – День книжкових контрабандистів

Латвія – День пам’яті легіонерів

Казахстан – День республіканської гвардії

США – День страв з серцевини артишоку

Цього дня у світі:

587 до н. е. — Навуходоносор II захопив Єрусалим (дата за Хронікою Навуходоносора)

870 — заснування в Болгарії православної церкви.

1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.

1669 — укладені Глухівські статті між гетьманом Лівобережної України Дем’яном Многогрішним і московським урядом.

1827 — почав виходити “Журнал свободи” — перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями.

1851 — Іспанія і Ватикан уклали конкордат, що за ним католицька церква визнавалась єдиною державною, а вся освіта відповідала католицькій доктрині.

1870 — у Москві відбулася прем’єра увертюри “Ромео і Джульєтта” Петра Чайковського.

1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

1900 — офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом.

1917 — у Києві відбулася велика маніфестація — День свята революції. У ході мітингу кияни знищили міський пам’ятник Столипіну.

1917 — російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.

1919 — більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників

1919 — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

1921 — укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.

1923 — римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.

1936 — з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки “М-1”.

1960 — у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.

1962 — СРСР запустив у космос супутник “Космос-1”.

1962 — Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.

1978 — у Римі ліворадикали з “Червоних бригад” викрали впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбили його.

1988 — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.

1990 — у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

1994 — фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.

1998 — папа Римський Іван Павло II попросив вибачення за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту.

2001 — чеченці захопили російський літак ТУ-154. Літак “Внуковських авіаліній” чартерного рейсу Москва-Стамбул-Москва був захоплений чеченцями невдовзі після вильоту зі Стамбула. Саудівська влада дозволила посадку літака в аеропорті міста Медина. При захопленні літака саудівський спецназ убив трьох — стюардесу, пасажира-турка і одного з терористів.

2006 — Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.

2014 — відбувся незаконний референдум в Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

Яке сьогодні церковне свято:

16 березня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска. Брати Клеонік та Євтропій були розіп’яті. Василіска язичники зарубали мечем. Всі вони перебували у в’язниці за часів правління імператора Максиміана в понтійському місті Амасії.

Братів мучили протягом трьох днів, але тортури не похитнули їхньої віри в Христа. Після смерті їхні мощі ще довгий час прославлялися численними чудесами.

Прикмети:

Прилетіли шпаки — чекайте на хороший врожай зерна.

Весело щебечуть синиці — зовсім скоро прийдуть теплі дні.

Ворони почали купатися в снігу — буде ясна погода.

Навколо дерев тане сніг і утворює кола з пологими краями — буде затяжна весна.

Високо летять гуси — до повноводдя.

Традиції:

У дівчат є спеціальний ритуал на красу і молодість в Євтропієв день. За повір’ям, якщо 16 березня вмити обличчя до сходу сонця водою, у якій до цього “заночувало” щось срібне або яйце, – краса і молодість на цей рік точно забезпечені.

Не варто йти до лісу — в народі вірили, що цього дня прокидається ведмідь.

Якщо 16 березня гримів перший весняний грім, то потрібно було підперти спиною дерево або дерев’яну стінку – щоб весь рік не боліла спина. А якщо в цей момент вийти на вулицю, то в цьому році розбагатієш.

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.