16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини та День свіжих овочів. Християни сьогодні вшановують мученика Лукілліана.

Джерело: #Букви

Міжнародний день сімейних грошових переказів: вперше був відзначений 16 червня 2015 року на відкритті п’ятого Глобального форуму з грошових переказів і розвитку в Мілані, участь у якому взяли понад 400 державних діячів, представників приватного сектора і лідерів громадянського суспільства. Трудова міграція – дуже поширене в наші дні явище. Нерідко один з членів родини переїздить в іншу країну задля кращого заробітку та забезпечує своїх рідних, висилаючи їм грошові перекази. Ці суми можуть здатися незначними, але для сім’ї трудового мігранта вони відіграють дуже велику роль, складаючи часом до 60 % сімейного бюджету.

Всесвітній день морських черепах: проходить під егідою провідної у світі незалежної природоохоронної організації WWF. Цим днем хочуть звернути уваги громадськості на проблему загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

Міжнародний день африканської дитини: засновано на згадку про дітей, убитих під час протестів у Соуето 16 червня 1976 року. Тоді тисячі африканських школярів вийшли на вулиці, протестуючи проти низької якості їхньої освіти та вимагаючи права на навчання їхньою рідною мовою. У 1991 році Африканський союз оголосив цю дату Днем африканської дитини, і щороку організовуються заходи щодо захисту прав дітей в Африці. Вчені вважають, що до 2050 року майже кожна третя дитина віком до 18 років буде африканцем.

День свіжих овочів: головна його мета полягає у залучені людей до правильного харчування, наголошені на важливості споживання свіжих овочів, які містять чимало вітамінів, мінералів та корисних речовин.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Аргентина – День інженера

ПАР – День молоді

Англія – День Сассекса

Цього дня у світі:

1578 — У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1874 — Відбулося урочисте відкриття кавендишської лабораторії.

1903 — Створено компанію Ford Motor.

1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

1934 — У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1940 — СРСР в ультимативній формі пред’явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію.

1998 — Вперше в прямому ефірі інтернетом було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика, на ім’я Шон.

Яке сьогодні церковне свято:

16 червня в церковному календарі – день пам’яті мученика Лукілліана. Він був язичницьким жрецем, який жив в III столітті. Він відрікся від своєї віри і прийняв християнство. Проповідував Лукілліан Слово Боже і навернув до Христа чимало своїх громадян. Дізналися про діяльність колишнього жреця юдеї та й донесли на нього. Начальник міста наказав схопити Лукілліана і кинути до в’язниці. Його довго мучили разом з іншими християнами, а потім відсікли голову.

Прикмети:

Дощить весь день — буде велика кількість грибів восени

Собака мало їсть та спить — буде дощ

Вранці туман стелиться по воді, буде сонячна погода

Вітер дме з півночі увечері — буде ясний день

Традиції:

Якщо потрібно було викопати криницю, то цього дня дізнавалися, як знайти місце, де найкраще це робити. Для цього брали сковороду, клали її на землю догори дном і чекали якийсь час. Якщо сковорідка всередині намокла, отже близько вода і можна копати криницю.

Іменини сьогодні святкують:

Афанасій, Денис, Дмитро, Клавдій, Лук’ян, Павло, Феодосій, Юліан, Іоланта.