Сьогодні, 16 червня, у світі відзначають Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день сімейних грошових переказів, День без помаранчевого одягу, День захисту дітей Африки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1578 — У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1893 – Молодий фармацевт Калеб Бредхем із Нью-Берна (штат Північна Кароліна) створив фармацевтичну суміш із газованої води, цукру, ванілі, рідкісних масел та горіхів коли. Невдовзі вона стала продаватися в аптеках. Це була “Пепсі-кола”.

1903 — Створено компанію Ford Motor.

1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

1934 — У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1940 — СРСР в ультимативній формі пред’явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію.

1998 — Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім’я Шон.

1996 — на виборах президента Російської Федерації на цю посаду знову було обрано Бориса Єльцина.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 16 червня вшановує пам’ять святого Лукілліана. Цей день також назвали в народі Лук’яном Вітряком або Лукою Вітряним.

Прикмети погоди:

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів;

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу;

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди;

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Іменини у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іулиана, Павла і Михайла.