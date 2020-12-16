16 грудня світ відзначає День кудлатих і День підкорення вершин.

Про це розповідають #Букви.

У США – День сіонізму “Бостонське чаювання”, День їжі покритої шоколадом, у Казахстані – День Незалежності, в Азербайджані – День працівників МНС, в Таїланді – День спорту, в Мексиці, Гватемалі і на Кубі – фестиваль “Лас-Посадас”, у ПАР – День примирення, в Бангладеш – День Перемоги, у Бахрейні – Національний день.

Цей день в історії:

1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1773 — т. зв. “Бостонське чаювання” (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність.

1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей.

1899 — в Італії засновано футбольний клуб “Мілан”.

1913 — на студії “Кістоун Філм” молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі “Боротьба за життя”, в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.

1970 — ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)

1979 — уперше людина подолала звуковий бар’єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт).

1989 — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску.

1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

1991 — Туреччина визнала незалежність України.

2014 — Росія розірвала двусторонню угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 16 грудня вшановує пам’ять єпископа Іоанна Мовчальника. Прізвисько “Мовчальник” він отримав за безмовність, яку зберігав понад 40 років.

Іван Мовчальник був єпископом Колонійської церкви.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна конфліктувати.

Варто менше говорити.

Не можна співати і кричати.

Прикмети на 16 грудня:

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.

Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю.

Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги.

Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень.

Іменини відзначають: Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.