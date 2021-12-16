16 грудня у світі відзначають День підкорення вершин, у Казахстані – День незалежності, в Азербайджані – День працівників МНС, а в Таїланді – національний день спорту. 75 років тому Крістіан Діор відкрив у Парижі дім моди, а футбольний клуб "Мілан" відзначає 122-річчя від дня заснування.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1809 – Оголошено про розірвання шлюбу Наполеона I та Жозефіни Богарне;

1880 – Початок Першої англо-бурської війни;

1920 – Землетрус у Ганьсу забрав життя понад 200 тисяч людей, з них 20000 просто замерзли, залишившись без даху над головою;

1941 – Нацистами створено Брестське гетто;

1947 – Вільям Шоклі, Джон Бардін і Волтер Браттейн у лабораторіях Bell Labs вперше створили біполярний транзистор;

1997 – Після перегляду однієї з серій аніме “Покемон” до лікарень Японії було доставлено дітей з ознаками епілепсії;

1991 – Туреччина визнала незалежність України;

1999 – Селін Діон нагороджена премією за продаж упродовж десятиліття 100 мільйонів своїх альбомів.

2014 – Росія розірвала двосторонню угоду зі США, чинну з 1991, зі співпраці у сфері контролю над ядерними відходами. Відповідно до цієї угоди, яка весь час залишалася секретною, США допомагали Росії у гарантуванні безпеки зберігання збройових урану та плутонію, щоб запобігти їх розкраданню та потраплянню на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.

Сьогодні народилися

1770 – Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст, один з найзнаменитіших і важливих композиторів історії музики, спадщина якого мала визначальний вплив на подальший розвиток цього мистецтва.

1775 – Джейн Остін, англійська письменниця.

1790 – Леопольд I, король Бельгії з 1831.

1833 – Макс Ліндер, відомий французький актор-комік, один з найпопулярніших “королів сміху” часів німого кіно. Сценарист, режисер та художній керівник багатьох короткометражних фільмів. Президент Асоціації кіноакторів (1925 рік).

1836 – Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики, автор одних з перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.

1857 – Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який одержав численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень. Відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет. Досліджував темні туманності.

1863 – Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник іспанського походження.

1866 – Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму.

1878 – Жузеп Клара, іспанський скульптор.

1882 – Золтан Кодай, угорський композитор і музикознавець.

1900 – Ананій Теодорович, український церковний діяч.

1917 – Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму “Космічна одіссея 2001”.

1918 – Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка (“Безприданниця” (1937), “Райдуга” (1943), “Тіні забутих предків” (1964), “Криниця для спраглих” (1965).

1928 – Філіп Дік, американський письменник-фантаст.

1946 – Олександр Некрасов, український композитор.

1946 – Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак. Найбільш відомий як учасник групи ABBA.

1952 – Мирослав Мамчак, український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України “Бриз” (1994—2010).

1958 – Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1971 – Пол ван Дайк, DJ у напрямку транс.

1972 – Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз (“Boyz II Men”).

Православне свято:

16 грудня вшановується пам’ять Івана Мовчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонійської церкви. Зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він приймає рішення залишити свій пост і їде в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті дев’ять років, харчуючись одними травами.

Народні прикмети

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним

Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю

Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги

Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози

Зірки «стрибають» – прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі

Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень

Якщо птахи літають низько, то до негоди;

Якщо сьогодні подивитись у люстерко до світанку, то можна побачити свою долю.

Іменини: Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.