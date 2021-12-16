Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати:
1809 – Оголошено про розірвання шлюбу Наполеона I та Жозефіни Богарне;
1880 – Початок Першої англо-бурської війни;
1920 – Землетрус у Ганьсу забрав життя понад 200 тисяч людей, з них 20000 просто замерзли, залишившись без даху над головою;
1941 – Нацистами створено Брестське гетто;
1947 – Вільям Шоклі, Джон Бардін і Волтер Браттейн у лабораторіях Bell Labs вперше створили біполярний транзистор;
1997 – Після перегляду однієї з серій аніме “Покемон” до лікарень Японії було доставлено дітей з ознаками епілепсії;
1991 – Туреччина визнала незалежність України;
1999 – Селін Діон нагороджена премією за продаж упродовж десятиліття 100 мільйонів своїх альбомів.
2014 – Росія розірвала двосторонню угоду зі США, чинну з 1991, зі співпраці у сфері контролю над ядерними відходами. Відповідно до цієї угоди, яка весь час залишалася секретною, США допомагали Росії у гарантуванні безпеки зберігання збройових урану та плутонію, щоб запобігти їх розкраданню та потраплянню на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.
Сьогодні народилися
- 1770 – Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст, один з найзнаменитіших і важливих композиторів історії музики, спадщина якого мала визначальний вплив на подальший розвиток цього мистецтва.
- 1775 – Джейн Остін, англійська письменниця.
- 1790 – Леопольд I, король Бельгії з 1831.
- 1833 – Макс Ліндер, відомий французький актор-комік, один з найпопулярніших “королів сміху” часів німого кіно. Сценарист, режисер та художній керівник багатьох короткометражних фільмів. Президент Асоціації кіноакторів (1925 рік).
- 1836 – Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики, автор одних з перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.
- 1857 – Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який одержав численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень. Відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет. Досліджував темні туманності.
- 1863 – Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник іспанського походження.
- 1866 – Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму.
- 1878 – Жузеп Клара, іспанський скульптор.
- 1882 – Золтан Кодай, угорський композитор і музикознавець.
- 1900 – Ананій Теодорович, український церковний діяч.
- 1917 – Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму “Космічна одіссея 2001”.
- 1918 – Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка (“Безприданниця” (1937), “Райдуга” (1943), “Тіні забутих предків” (1964), “Криниця для спраглих” (1965).
- 1928 – Філіп Дік, американський письменник-фантаст.
- 1946 – Олександр Некрасов, український композитор.
- 1946 – Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак. Найбільш відомий як учасник групи ABBA.
- 1952 – Мирослав Мамчак, український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України “Бриз” (1994—2010).
- 1958 – Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1971 – Пол ван Дайк, DJ у напрямку транс.
- 1972 – Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз (“Boyz II Men”).
Православне свято:
16 грудня вшановується пам’ять Івана Мовчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.
Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонійської церкви. Зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він приймає рішення залишити свій пост і їде в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті дев’ять років, харчуючись одними травами.
Народні прикмети
Мало снігу – наступний рік буде неврожайним
Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю
Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги
Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози
Зірки «стрибають» – прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі
Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень
Якщо птахи літають низько, то до негоди;
Якщо сьогодні подивитись у люстерко до світанку, то можна побачити свою долю.
Іменини: Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.