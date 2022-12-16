Про це повідомляють #Букви.

День підкорення вершин: спершу це свято було популярним лише серед альпіністів, тому його святкували зазвичай у вузькому родинному або дружньому колі.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Казахстан – День незалежності

Азербайджан – День працівників МНС

Бахрейн – Національний день

Індія та Бангладеш – День Перемоги

Таїланд – Національний день спорту

Цього дня у світі:

1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1637 — Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої.

1773 — т. зв. “Бостонське чаювання” (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність

1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей

1899 — в Італії засновано футбольний клуб “Мілан”, один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1913 — на студії “Кістоун Філм” молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі “Боротьба за життя”, в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.

1970 — ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)

1979 — уперше людина подолала звуковий бар’єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонник Стен Барретт).

1989 — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску

1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан

1991 — Туреччина визнала незалежність України.

2014 — Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами.

Яке сьогодні церковне свято:

16 грудня, в православному календарі — день пам’яті Іоанна Мовчальника. Він походив він із заможної родини. Коли Іоанну виповнилося 18 років, його батьки померли. Іоанн одразу роздав половину своєї спадщини бідним, а другу половину почав витрачати на будівництво храмів. Довгий час він навіть служив у лаврі Сави Освяченого. А також був єпископом у вірменській церкві від 482 до 491 року. Останні роки свого життя провів у печері, де жив самітником. Прославився як цілитель, адже допомагав зцілювати хвороби силою молитви. Також читав думки.

Прикмети:

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним

Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю

Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги

Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози

Зірки “стрибають” – варто чекати віхол і холоднечі

Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень

Традиції:

Наші предки цей день намагалися проводити в мовчанні. Ніхто не кричав і не співав. Люди боялися, що нечиста сила голос відніме. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу. Сімейні обіди і вечері проходили в повному мовчанні.

У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій. Вважалося, що чоловік з дружиною, які посварилися на Івана Мовчальника, весь рік будуть жити в скандалах.

На Іоанна Мовчальника традиційно йшли до церкви, просили святого про одужання для себе і рідних. Вважалося, що Іоанн може зцілити навіть найважчу і затяжну хворобу. Молитви читаються мовчки, про себе. Під час молитви людину ніхто не повинен бачити.

Також в день Іоанна Мовчальника наші предки намагалися раніше лягти спати. Вірили, що якщо пізно засидітися, то вночі будуть снитися кошмари, а на наступний день робота буде гірше йти.

Іменини цього дня святкують:

Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса, Ксенія.