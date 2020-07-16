У четвер, 16 липня, в Україні святкують день бухгалтера. Крім цього, православні християни вшановують пам'ять великомучеників Мокія і Марка, які постраждали за віру в Христа.

#Букви розповідають про події та традиції цього дня.

День бухгалтера в Україні

Це свято було засновано Указом президента “Про День бухгалтера” в 2004 році. Таку дату вибрали з урахуванням “значного внеску працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій та зростання національної економіки”.

Саме в цей день в 1999 році було прийнято закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України”.

Кілька років федерація аудиторів і бухгалтерів відзначала професійне свято неофіційно, а в 2004 році президент України Леонід Кучма своїм указом присвоїв свята офіційний статус. У 2018 році п’ятий президент Петро Порошенко перейменував свято в День бухгалтера і аудитора України.

Міжнародний день дрегу (Drag)

Drag – так називають чоловіків-артистів, які виступають в образах жінок. Розвиток такої культури в нинішньому вигляді пов’язують з рухом за права ЛГБТ-спільноти 1960-х років, зокрема, зі Стоунвольськими бунтами, активними учасниками яких були Драг-Квін і трансгендери. Важливо зазначити, що мова не йде про трансвеститів. Для них переодягання в жіночий одяг – щось сакральне, а для представників Drag – мистецтво.

Це свято було засновано Адамом Стюартом в 2009 році через його сторінку для трансвеститів в Facebook.

Метою свята було виділити певний простір для того, щоб представники цієї культури могли реалізувати свою творчість і потенціал.

“Міжнародний день Drag це день, коли в усьому світі на кожній гей-сцені ми користуємося цією можливістю, щоб відзначити і віддячити тим, хто додають так багато веселощів в наше життя і культуру. Саме з цієї причини я почав цю концепцію. Я побачив, що на міжнародній платформі не було нічого подібного”, – висловився автор ідеї з цього приводу.

Найвідоміший представник культури Drag в Україні та Європі – Андрій Данилко. Уже близько двох десятків років він веселить і розважає публіку в образі Вєрки Сердючки.

Православні свята 16 липня

У цей день православна церква вшановує мучеників Мокія і Марка, які постраждали за віру в Христа. Це сталося в IV столітті. Їх схопили і відправили на суд правителя Максиміана. За відмову принести жертву ідолам Мокія і Марка засудили до смерті.

У народі цей день також називають Стожари.

Крім цього, 16 липня шанують пам’ять Мученика Іакінфа. Він був родом з Кесарії Каппадокійської, виріс у християнській родині. Римський імператор Троян поставив його своїм постільничним.

Одного разу імператор влаштував бенкет, на якому разом з гостями їв м’ясо жертв, принесених язичницьким ідолам. Святий в цей час замкнувся у своїй кімнаті і щиро молився.

Дізнавшись про це, його привели до імператора, а той наказав його побити і посадити до в’язниці. Там святого мучили голодом, щоб змусити з’їсти ідольську їжу. На 38-й день один з охоронців, який приніс ідоложертовне м’ясо, побачив поруч з мучеником янголів. Через деякий час, Іакінфа вирішили вбити, але спустившись в темницю знайшли його мертвим.

Прикмети на Стожари: що не можна робити

Згідно прикметам, 16 липня – нещасливий день. Краще не починати в цей час ніяких нових справ. У народі день назвали маковим, тому що в цей період сіяли мак.

Наші пращури говорили, що кров загиблих воїнів піднімається з землі і перетворюється в криваві макові квіти, які просять живих молитися за упокій грішних душ загиблих. У деяких місцях мак називали квіткою-маревом, і дітям не дозволяли гуляти в місцях, де він росте. Пов’язано це зі страхом того, що рослина може висмоктувати людську кров.

Також цей день називали Стожари. У цей день ставили сінешні стоги. Було прийнято останній стіг сіна розкидати по траві. Якщо починався дощ, селяни на луки приводили своїх дітей, які бігали з непокритою головою навколо стогів і просили, щоб Стожари дощі прогнали.

Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.

Комарі і мошки роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.

Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Якщо на зоряному небі яскраво горить полярна зірка, то можна йти на ведмедя.

Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.

Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

Що не можна робити:

Їсти м’ясо і молочні продукти.

Працювати по господарству.

Вирушати в поїздки.

Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.

16 липня: цей день в історії

622 – Початок літочислення за ісламським календарем.

1054 – Великий розкол: церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.

1439 – В Англії заборонені поцілунки. Причина – епідемія чуми.

1661 – Перші европейськие банкноти випущені Стокгольмським банком.

1867 – Француз Жозеф Моньє, колишній садівник, отримав патент на армований бетон, що став головним матеріалом при зведенні висотних будівель.

1877 – перший фінал тенісного турніру в Уїмблдоні. Переможцем став Спенсер Гор.

1909 – Заснована компанія Audi.

1945 – Перше успішне випробування атомної бомби на полігоні в штаті Нью-Мексико, США.

1951 – Опублікована повість Дж. Селінджера “Над прірвою в житі”.

1990 – Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет (раніше відзначався в Україні як День незалежності).

Іменинники 16 липня

1486 – Андреа дель Сарто, італійський художник флорентійської школи.

1746 – Джузеппе Піацца, італійський священик і астроном, який відкрив першу малу планету – Цереру.

1921 – Гі Лярош, французький кутюр’є.

1937 – Ада Роговцева, українська актриса театру і кіно.

У цей день привітання з Днем янгола приймають Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Пилип, Фома.