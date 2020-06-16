У вівторок, 16 червня, в світі відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, День африканської дитини і Блумсдей. У той же час наші предки вірили, що в цей день, Лук'яна Вітряка, варто орієнтуватися на напрям вітру, аби передбачити погоду і майбутній врожай.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

Міжнародний день сімейних грошових переказів (International Day of Family Remittances, IDFR)

Це свято було засновано в 2015 році під егідою ООН. Проголошення Дня було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН в червні 2018 року.

Метою свята організатори називали бажання полегшити становище людей в країнах, що розвиваються шляхом надання їм підтримки у здійсненні грошових переказів сім’ї за умови, що хтось із її членів змушений стати трудовим мігрантом.

У 2018 року кількість міжнародних мігрантів досягло 244 млн осіб. 200 млн з них є економічними мігрантами. Сукупна сума грошових переказів від них до країн народження більш ніж в три рази перевищує обсяги офіційної допомоги з метою розвитку, а також перевершує обсяги прямих іноземних інвестицій.

День африканської дитини (International Day of the African Child)

Цей день відзначають щорічно з ініціативи Організації африканської єдності (Organization of African Unity).

Вперше його відсвяткували в 1991 році.

В цей день організатори намагаються привернути увагу світової громадськості, дитячих і медичних організацій, а також політиків всього світу до проблем африканських дітей і до умов їх повсякденного життя.

Дата свята була обрана в зв’язку з трагічними подіями, що сталися 16 червня 1976 року в ПАР. В той день тисячі чорношкірих школярів вийшли на вулиці поселення на південно-західній околиці Йоганнесбурга, Соуето (Soweto – South Western Townships), з вимогами підвищити якість шкільної освіти, відстоюючи право на навчання рідною мовою.

У відповідь урядова охорона розстріляла їх.

Протягом двох наступних тижнів понад сто осіб було вбито і більше тисячі отримали поранення. Офіційні дані повідомляють, що з 16 червня 1976 по 28 лютого 1977 року в ході повстання в результаті поліцейських розстрілів загинули 575 осіб і були заарештовані близько 6 тисяч осіб.

Блумсдей

Це національне свято в Ірландії. Блумсдей або День Блума, влаштовується щорічно шанувальниками ірландського письменника Джеймса Джойса.

Свято названо на честь головного героя роману Джойса “Улісс”.

В рамках свята по всьому світу проходять читання роману, а в Дубліні влаштовують святкову ходу маршрутом героїв твору, Леопольда Блума і Стівена Дедала. На вулицях міста можна знайти пам’ятки, присвячені роману, і таблички, які вказують, де саме проходили шляхи героїв. Ентузіасти вбираються в костюми тієї епохи, замовляють страви, як в романі – смажені баранячі нирки, стаканчик бургундського, бутерброд з італійським сиром.

Православні свята 16 червня

У народі 16 червня відзначають день Лук’яна Вітряка. У цей день люди спостерігали за вітром і по його напрямку судили про погоду.

Згідно з переказами, Лук’ян жив в I столітті в Римі. До зустрічі з апостолом Петром він був язичником. Після смерті свого наставника Лук’ян відправився в Італію проповідувати Слово Боже. Там Папа Климент висвятив його на єпископа. Він заручився згодою святого Діонісія, члена ареопагу і відправив Лук’яна в числі інших нести вести Євангеліє на Захід.

Але наступний правитель Риму, Доміціан, вирішив по-іншому. Коли Лук’ян вже був в Бельгії, той наказав віддавати на муки і страчувати всіх, хто відмовляється здійснювати жертвопринесення. Доставлений на суд імператора, Лук’ян сміливо сповідав віру в Ісуса Христа, за що його відшмагали батогом і обезголовили.

В ту ж мить над тілом з’явилося небесне світло. Лукьян встав, взяв свою голову, дійшов до місця, обраного для поховання, і ліг там.

Прикмети на Лук’яна Вітряка: що не можна робити

Оскільки в цей день прийнято звертати особливу увагу на напрям вітру, більшість прикмет з цим пов’язана:

вітер з півдня – до швидкого зростання ярих хлібів;

північно-західний вітер – до сирої погоди;

вітер зі сходу приносить хвороби;

північно-східний вітер – до тривалих дощів;

північний вітер – до ясного дня.

Існують й інші прикмети:

Весь день йде дощ – буде багато грибів.

З полудня вітер піднімається – ярова за зростання приймається.

Сови кричать – до негоди.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.

Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.

Що не можна робити:

Виконувати важку роботу по дому і в городі, турбувати землю.

Стригтися і фарбувати волосся, купатися у водоймах і річках.

Сваритися, конфліктувати, проявляти злість і схожі почуття.

16 червня: цей день в історії

1633 – суд інквізиції виніс рішення про покарання Галілео Галілея за єресь.

1816 – після вечора з розповідями про привидів, проведеного на березі Женевського озера в компанії Гордона Байрона і Персі Біші Шеллі, 18-річній Мері Шеллі наснився кошмар, який ліг в основу її роману “Франкенштейн, або Сучасний Прометей”.

1862 – в театрі на Бродвеї під час представлення п’єси “Мазепа” (за Байроном) актриса Ада Менкен з’являється напівголою, що призведе до нечуваного скандалу і мало не до закриття театру.

1894 – з ініціативи П’єра де Кубертена збирається конгрес з питання про заснування (відновлення проведення) Олімпійських ігор.

1903 – заснована The Ford Motor Company.

1911 – заснована корпорація IBM.

1913 – південноафриканський парламент забороняє чорношкірим мати землю.

1918 – в Радянській Росії офіційно відновлена ​​смертна кара.

1920 – в Гаазі відкрився міжнародний трибунал Ліги Націй.

1934 – створено Спілку письменників України.

1963 – стартував космічний корабель “Восток-6” з Валентиною Терешковою, першою в світі жінкою-космонавтом.

1974 – в Сомалі оголошено про закриття вузів на рік задля того, щоб студенти навчили кочівників країни грамоті.

Іменинники 16 червня

1313 – Джованні Бокаччо, італійський письменник і поет, автор “Декамерона”.

1937 – Симеон II, останній цар Болгарії (1943-1946), прем’єр-міністр країни (2001-2005).

1937 – Ерік Сігал, американський письменник, сценарист, драматург.

1950 – Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.

1990 – Джон Ньюмен, британський співак.

Привітання з днем ​​янгола сьогодні приймають Афанасій, Денис, Дмитро, Лаврентій, Лазар, Михайло, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.