Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч з 29 на 30 грудня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”.

Загалом окупанти випустили 16 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків.

Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра.

Та попри всі намагання окупантів, всі 16 БПЛА було знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.