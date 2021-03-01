Викриті контррозвідниками СБУ українські дипломати перевозили контрабандою через державний кордон України велику суму валюти, майже 16 кг золота та тютюнових виробів на 1,5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

“Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність діючих та колишніх посадовців МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів”, – зазначається в повідомленні.

Зокрема, за даними спецслужби, на митному посту “Ягодин” Волинської митниці правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками.

Фото: СБУ

“На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу: 140 тис. дол. США, 67,2 тисячі євро, 11,6 тис. польських злотих, майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн, тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн за цінами чорного ринку”, – підкреслюється в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відкликав із закордонного відрядження двох співробітників посольства України в Польщі через затримання на контрабанді.