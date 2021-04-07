Діджитал Відео Конф — практична конференція про те, як збільшувати продажі та впізнаваність бренду за допомогою відеоконтенту в діджитал середовищі. Поговоримо про стратегії, продакшн, рекламні форматі та платформи.

Лайнап спікерів 2021 року:

  • Саша Жиляєв, CMO маркетплейсу Prom
  • Олексій Міллер, Head of SMM в MEGOGO
  • Олег Сухомлін, Agency Development Manager в Google
  • Андрій Павлов, Digital Producer в banda.agency
  • Олег Любарець, CMO компанії Rocket
  • Людмила Квятковська, Digital Lead MCCANN KYIV
  • Ігор Фінашкін, засновник агенції I AM IDEA

Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.

Дата: 16 квітня

Формат: онлайн-трансляція на YouTube

Вартість: для участі в конференції достатньо лише заповнити форму реєстрації на сайті — https://netpeak.me/hnK9CQ.

 