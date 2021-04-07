Діджитал Відео Конф — практична конференція про те, як збільшувати продажі та впізнаваність бренду за допомогою відеоконтенту в діджитал середовищі. Поговоримо про стратегії, продакшн, рекламні форматі та платформи.
Лайнап спікерів 2021 року:
- Саша Жиляєв, CMO маркетплейсу Prom
- Олексій Міллер, Head of SMM в MEGOGO
- Олег Сухомлін, Agency Development Manager в Google
- Андрій Павлов, Digital Producer в banda.agency
- Олег Любарець, CMO компанії Rocket
- Людмила Квятковська, Digital Lead MCCANN KYIV
- Ігор Фінашкін, засновник агенції I AM IDEA
Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.
Дата: 16 квітня
Формат: онлайн-трансляція на YouTube
Вартість: для участі в конференції достатньо лише заповнити форму реєстрації на сайті — https://netpeak.me/hnK9CQ.