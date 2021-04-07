16 квітня Netpeak організовує вже другу ДиВи Конф — онлайн-конференцію для бізнесу про відеомаркетинг в інтернеті.

Діджитал Відео Конф — практична конференція про те, як збільшувати продажі та впізнаваність бренду за допомогою відеоконтенту в діджитал середовищі. Поговоримо про стратегії, продакшн, рекламні форматі та платформи.

Лайнап спікерів 2021 року:

Саша Жиляєв, CMO маркетплейсу Prom

Олексій Міллер, Head of SMM в MEGOGO

Олег Сухомлін, Agency Development Manager в Google

Андрій Павлов, Digital Producer в banda.agency

Олег Любарець, CMO компанії Rocket

Людмила Квятковська, Digital Lead MCCANN KYIV

Ігор Фінашкін, засновник агенції I AM IDEA

Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.

Дата: 16 квітня

Формат: онлайн-трансляція на YouTube

Вартість: для участі в конференції достатньо лише заповнити форму реєстрації на сайті — https://netpeak.me/hnK9CQ.