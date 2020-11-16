Сьогодні, 16 листопада, світ відзначає день ґудзиків, Міжнародний день толерантності та Міжнародний день боротьби з анорексією.

В Україні – День працівників радіо, телебачення і зв’язку, в США – День фаст-фуду, День гудзиків, День “Влаштуйте вечірку з вашим ведмедем”, у Монголії – День гордості, в Мексиці – День революції, у Таджикистані – День президента, у Білорусі – День ляльки, в Аргентині – День національного суверенітету, в Ісландії – День ісландської мови, на Кубі – День святого Крістобаля, День заснування Гавани, в Індії – День національний преси, в Естонії – День прийняття декларації про суверенітет.

Пам’ятні дати 16 листопада

1700 — Герцогство Пруссія — раніше у складі Священної Римської імперії німецької нації — проголошено королівство.

1841 — Едуард Гурвін запатентував корковий рятувальний жилет.

1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.

1918 — проголошено закон ЗУНР “Про адміністрацію”.

1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.

1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.

1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.

1967 — розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку. (Тривав 16—19.11).

1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

1999 — засновано премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем’єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, так як погода в ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.

Народні прикмети й традиції

На річці стоїть крига – в наступному році буде хороший урожай хліба.

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Миші риють ями – до похолодання.

Якщо сніг лежить, а листя ще не обсипалося, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.

Що не можна робити сьогодні

Не варто пускати в дім незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.

Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал. Краще відкласти.

Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей.

Не варто сваритися та конфліктувати.

Іменини у Агапа, Георгія, Гертруди, Дмитра, Анни, Йосипа, Михайла, Едмунда, Володимира та Миколи.