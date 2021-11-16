Сьогодні, 16 листопада, у світі відзначають День ґудзиків, Міжнародний день толерантності та Міжнародний день боротьби з анорексією. А в Україні сьогодні - День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1841 — Едуард Гурвін запатентував пробковий рятувальний жилет.

1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.

1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.

1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.

1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.

1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.

1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

1999 — засновано премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем’єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її називають Холодною, оскільки у ці дні наставали холоди.

Прикмети:

Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Іменини відзначають Георгій та Юрій.