Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку.

Про це розповідають #Букви.

Свято встановлене “… на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення і галузей зв’язку України …” згідно з Указом Президента “Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку” від 11 листопада 1994 року.

Історія свята

16 листопада 1924 року в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопередача. З тих пір саме 16 листопада журналісти і радіоведучі стали відзначати цей день як професійне свято.

Сьогодні до святкування приєдналися працівники телебачення і онлайн-медіа. Також цей день відзначають і фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і мереж Інтернет-зв’язку.

В Офісі президента привітали працівників радіо, телебачення та зв’язку з професійним днем.

Там відзначили, що радіо, телебачення та інтернет-комунікації в даний час грають одну з найважливіших ролей у житті нашого суспільства.

“Завдяки їм ми дізнаємося найсвіжіші новини України та світу, маємо змогу почути точки зору представників різних галузей. Радіо й телебачення – це також оперативний засіб спілкування влади та суспільства. Сказані представником влади слова за лічені хвилини потрапляють в ефіри телерадіокомпаній і на сторінки інтернет-ЗМІ, а відтак – і до глядачів, слухачів і читачів”, – йдеться в привітанні.

В Офісі президента побажали працівникам радіо, телебачення та зв’язку, щоб їх ефіри наповнювала “актуальна інформація, цікаві проекти, які забезпечать унікальний контент”.