Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

Відомо, що 29 березня російські війська завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Більшість людей встигли евакуюватися, проте деякі залишилися під завалами.

Як зазначається у повідомленні, в ніч на 31 березня тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них.

Сьогодні, станом на 07:00 загинуло 16 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих. Також 1 людина померла у реанімації.