Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.
Відомо, що 29 березня російські війська завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Більшість людей встигли евакуюватися, проте деякі залишилися під завалами.
Як зазначається у повідомленні, в ніч на 31 березня тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них.
Сьогодні, станом на 07:00 загинуло 16 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих. Також 1 людина померла у реанімації.
- Нагадаємо, що станом на 31 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 148 дітей та щонайменше 232 дитини отримали поранення.
- Водночас протягом 30 та 31 березня російські солдати продовжують обстрілювати міста Луганщини з важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій школа, нафтове сховище та десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем.
- Зокрема очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук повідомив, що українські військові відновили контроль над трьома селами у Херсонській області.