16 лютого – міжнародний день інновацій, День позичання буркотуну та Міжнародний день канадської спадщини.

Про це повідомляють #Букви.

Також 16 лютого – День відновлення незалежності Литви. Саме цього дня у 1918 році країна здобула незалежність від Російської Імперії.

Акт незалежності Литви — документ, який проголосив відновлення незалежної держави Литва, яка мала управлятися на демократичних засадах, зі столицею в місті Вільнюс.

В Україні святкують День військового журналіста та День єднання.

Християни всього світу 16 лютого вшановують пам’ять святих Семена та Анни.

Пам’ятні дати:

У 1918 році Кубанська Законодавча рада проголосила незалежне та самостійне державне формування на Кубані – Кубанську Народну Республіку.

У 1918 році Литва здобула незалежність від Російської Імперії.

У 1919 році почалася наступальна воєнна операція Української Галицької армії.

У 1923 році археологічна експедиція, очолювана англійцем Говардом Картером, знайшла та розкрила вхід до могильної камери давньоєгипетської гробниці фараона Тутанхамона.

У 1937 році хімік-дослідник Воллес Карозерс запатентував нейлон.

У 1945 році почалася Битва за Іодзіму – одна з найзапекліших битв Другої світової війни, що тривала з 16 лютого до 26 березня 1945 року.

У 1968 році у США з’явилася перша телефонна служба порятунку – 911.

У 1991 році у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея – об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад.

У 2005 році набув чинності Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.

У цей день народилися:

У 1792 році народився Григорій Яхимович – єпископ Української греко-католицької церкви; Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.

У 1813 році народився Семен Гулак-Артемовський – український композитор, співак, драматичний артист, драматург, небіж письменника Петра Гулака-Артемовського, автор однієї з перших опер на україномовне лібрето опери “Запорожець за Дунаєм”.

У 1829 році народився Ізидор Шараневич – український історик й громадський діяч з Галичини.

У 1867 році народилася українська театральна акторка та співачка Єфросинія Зарницька.

У 1877 році народився Микола Макаренко – український археолог і мистецтвознавець, жертва сталінського терору.

У 1879 році народився Василь Королів-Старий – український громадський діяч, письменник, видавець, один із засновників Української Центральної ради.

У 1885 році народилася українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська.

У 1909 році народився Річард Макдональд – ресторатор з Каліфорнії (США), він організував ресторан швидкого обслуговування. Згодом його ідея виросла у всесвітню мережу ресторанів “McDonald’s”.

У 1963 році народився Дейв Ломбардо – музикант, барабанщик, один із засновників гурту “Slayer”.

Прикмети:

Якщо 16 лютого багато снігу, то літо буде дощовим.

Якщо у цей день дме сильний вітер, але не сніжить – скоро прийде весна.

Традиції:

16 лютого заборонено брати в борг гроші.

У цей день бажано носити світлі та яскраві речі – чорний одяг може накликати біду.

Іменини святкують: Ганна, Роман, Симон, Семен, Тимофій, Дмитро.

