Про це повідомляють #Букви.
Також 16 лютого – День відновлення незалежності Литви. Саме цього дня у 1918 році країна здобула незалежність від Російської Імперії.
Акт незалежності Литви — документ, який проголосив відновлення незалежної держави Литва, яка мала управлятися на демократичних засадах, зі столицею в місті Вільнюс.
В Україні святкують День військового журналіста та День єднання.
Християни всього світу 16 лютого вшановують пам’ять святих Семена та Анни.
Пам’ятні дати:
У 1918 році Кубанська Законодавча рада проголосила незалежне та самостійне державне формування на Кубані – Кубанську Народну Республіку.
У 1918 році Литва здобула незалежність від Російської Імперії.
У 1919 році почалася наступальна воєнна операція Української Галицької армії.
У 1923 році археологічна експедиція, очолювана англійцем Говардом Картером, знайшла та розкрила вхід до могильної камери давньоєгипетської гробниці фараона Тутанхамона.
У 1937 році хімік-дослідник Воллес Карозерс запатентував нейлон.
У 1945 році почалася Битва за Іодзіму – одна з найзапекліших битв Другої світової війни, що тривала з 16 лютого до 26 березня 1945 року.
У 1968 році у США з’явилася перша телефонна служба порятунку – 911.
У 1991 році у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея – об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад.
У 2005 році набув чинності Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.
У цей день народилися:
У 1792 році народився Григорій Яхимович – єпископ Української греко-католицької церкви; Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.
У 1813 році народився Семен Гулак-Артемовський – український композитор, співак, драматичний артист, драматург, небіж письменника Петра Гулака-Артемовського, автор однієї з перших опер на україномовне лібрето опери “Запорожець за Дунаєм”.
У 1829 році народився Ізидор Шараневич – український історик й громадський діяч з Галичини.
У 1867 році народилася українська театральна акторка та співачка Єфросинія Зарницька.
У 1877 році народився Микола Макаренко – український археолог і мистецтвознавець, жертва сталінського терору.
У 1879 році народився Василь Королів-Старий – український громадський діяч, письменник, видавець, один із засновників Української Центральної ради.
У 1885 році народилася українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська.
У 1909 році народився Річард Макдональд – ресторатор з Каліфорнії (США), він організував ресторан швидкого обслуговування. Згодом його ідея виросла у всесвітню мережу ресторанів “McDonald’s”.
У 1963 році народився Дейв Ломбардо – музикант, барабанщик, один із засновників гурту “Slayer”.
Прикмети:
Якщо 16 лютого багато снігу, то літо буде дощовим.
Якщо у цей день дме сильний вітер, але не сніжить – скоро прийде весна.
Традиції:
16 лютого заборонено брати в борг гроші.
У цей день бажано носити світлі та яскраві речі – чорний одяг може накликати біду.
Іменини святкують: Ганна, Роман, Симон, Семен, Тимофій, Дмитро.
- Нагадаємо, що 15 лютого був міжнародний день онкохворих дітей та міжнародний день операційної медичної сестри, день комп’ютерника, День кіберспорту України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні та день бегемота