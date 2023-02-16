16 лютого відзначають День інновацій. В Україні сьогодні - День військового журналіста та День єднання. За церковним календарем сьогодні вшановують праведних Симеона та Анни Пророчиці.

Про це повідомляють #Букви.

День інновацій: цей день був створений для того, щоб привернути увагу до тих, хто не просто виробляє технології, а тим, хто розширює межі можливого.

В Україні сьогодні відзначають:

День військового журналіста – військові журналісти Збройних Сил України вперше відзначили своє професійне свято 16 лютого 2018 року. Це – заслужене вшанування мужності та героїзму військових журналістів, які були поруч з українськими воїнами у гарячих точках українських позицій із самого початку ворожої агресії Росії.

День єднання – свято було започатковано у 2022 році. У лютому минулого року, коли РФ почала стягувати війська до українського кордону, низка іноземних ЗМІ писали про початок повномасштабного вторгнення. Однією з імовірних дат тоді називали саме 16 лютого. У відповідь на такі прогнози президент України Володимир Зеленський започаткував День єднання, про що повідомив 14 лютого 2022 року.

“Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність”, – сказав він.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Литва – День Незалежності Литви

КНДР – Національне свято

Цього дня у світі:

1267 — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.

1270 — литовці здобули важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе.

1659 — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.

1918 — Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.

1918 — прийнято Акт про незалежність Литви.

1919 — почалася Вовчухівська операція УГА.

1923 — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона.

1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми “Дюпон”, запатентував нейлон.

1943 — радянські війська на місяць відбили у німців Харків.

1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.

1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.

1968 — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.

1985 — заснована ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація Хезболла.

1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)

2005 — набув чинності Кіотський протокол

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам’ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. На Симеона і Анни моляться, щоб вони подарували здоров’я новонародженої дитини. Святих називають хранителями немовлят.

Прикмети:

Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів

Багато снігу – до дощового літа

Якщо птахи літають низько – до негоди

Традиції:

Селяни 16 лютого оглядали і лагодили кінські упряжки, вози, збрую. Також оглядали і підковували коней, прибирали в стайні. Це пов’язано з тим, що зима вже підходила до кінця. Скоро сніг розтане і дороги стануть їздовими

Часто в цю дату пригощали домовика, щоб він не пустував в будинку і не мучив коня. Для домовика біля порога будинку залишали залізну миску з кашею. Кашу варили ту ж, що і для господарів

У день Симеона не можна носити одяг чорного кольору

Іменини сьогодні святкують:

Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.