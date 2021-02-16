16 лютого у світі відзначають Міжнародний день млинця, День пошуку запахів, День Кіотського протоколу.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День військового журналіста, у США – День інновацій, День допомоги буркотунам, День мигдалю, в Індії – День богині мудрості і мистецтва Сарасваті, у Литві – День відновлення державності, в Уганді – День пам’яті архієпископа Джанані Лувума.

Цей день в історії:

1659 — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.

1923 — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.

1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми “Дюпон”, запатентував нейлон.

1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.

1968 — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.

1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).

2005 — набув чинності Кіотський протокол.

Яке сьогодні церковне свято:

16 лютого православні згадують святих Симеона (Семена) і Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни.

Що сьогодні не можна робити:

Цього дня не можна брати у борг гроші.

Не можна носити чорний одяг.

Прикмети 16 лютого:

Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Горобці 16 лютого цвірінькають голосно – весна настане дуже скоро.

Якщо ж на Симеона йде сніг – літо буде дощовим і холодним, до весни ще далеко.

Іменини: Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Даніела.