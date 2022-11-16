Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1841 — Едуард Гурвін запатентував пробковий рятувальний жилет.
1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.
1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.
1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.
1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.
1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.
1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.
1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
1999 — засновано премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем’єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.
2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни сьогодні відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її називають Холодною, оскільки у ці дні наставали холоди.
Що сьогодні не можна робити:
Не можна шуміти та голосно веселитися.
Також цього дня не можна з кимось сваритися та вирушати в далеку дорогу.
Прикмети:
- Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
Іменини відзначають Георгій та Юрій.
- 15 листопада відзначали Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні та Міжнародний день сиру і хліба. За церковним календарем вчора був День святих Акіндіна, Пігасія, Анемподиста, Аффонія, Єлпидифора та інших мучеників.