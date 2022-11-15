Посли країн НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу. Країна вимагає консультацій із союзниками після, ймовірно, російських ракетних ударів поблизу кордону з Україною.

Про це інформує Reuters, посилаючись на двох європейських дипломатів.

Згідно зі статтею 4 установчого договору альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

Один із дипломатів зауважив, що НАТО діятиме обережно та потребує часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом США Джо Байденом у зв’язку зі влучанням, ймовірно, російських ракет поблизу кордону з Україною. Також відбулись перемовини з Володимиром Зеленським.

Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що під час спілкування висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також сторони обговорили наявну інформацію та з’ясовують всі факти.

Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо, там загинули двоє осіб, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.