В субботу, 16 мая, в День Европы в Украине и День города Каменец-Подольского пройдет IV Международный кинофестиваль "Бруківка", который получил название "КіберБруківка 2 (4) 20".

Він буде проходити в онлайн-форматі на сайті: https://www.brukivkafest.com.

Міжнародний кінофестиваль “Бруківка” – незалежний фестиваль, який щороку організовується режисером Андрієм Зайцем в українському місті Кам’янець-Подільський з 2017 року. Під час фестивалю проходять покази фільмів конкурсної програми, зустрічі з відомими режисерами, різноманітні воркшопи, виступи музичних гуртів та вечірки, але через пандемію COVID-19 і карантин захід відбудеться в 2020 році онлайн.

Фільм про фестиваль 2019 року:

За 45 днів на фестиваль було надіслано 3034 роботи із 110 країн світу, серед яких 70 із України. Найбільше короткометражних фільмів надійшло із США (260 робіт), Індії (224 роботи), Ірану (211 робіт), Італії (177 робіт), Бразилії (167 робіт), Франції (165 робіт), Іспанії (157 робіт) та із Великобританії (125 робіт).

Відбірником фільмів національної програми “КіберБруківки” був член Української кіноакадемії та Спілки кінокритиків України Денис Буданов, а відбірником міжнародної програми організатор кінофестивалю та режисер авторського кіно і телевізійних проектів Андрій Заєць. В шорт-лист фестивалю було відібрано 45 робіт у таких категоріях, як:

“Український професійний короткометражний фільм”;

“Український аматорський короткометражний фільм”;

“Короткометражний фільм у жанрі кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика”,

“Міжнародний короткометражний фільм”;

“Короткометражний фільм до 60 секунд;

“Короткометражний фільм, який знято під час пандемії COVID-19”.

Переможців у цих номінаціях вибиратиме професійне журі, до якого увійшли відомий український журналіст та кінокритик в “Українська правда” та “Детектор медіа”, експерт “Українського культурного фонду” та ДержКіно України Ярослав Підгора-Гвяздовський, засновник фестивалю незалежного українського кіно “Бардак”, редактор журналу Cineast.com.ua, член спілки кінокритиків України Антон Фролов, член Національної спілки кінематографістів України, Міжнародної федерації кінопреси (скорочено ФІПРЕССІ), Спілки кінокритиків України та Українського Оскарівського комітету Олександр Гусєв, українська кінорежисерка, продюсерка, сценаристка, член Національної спілки кінематографістів України, Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії Олена Дем’яненко (х/ф: “Гуцулка Ксеня”) та український кінорежисер, сценарист, продюсер, член Національної Спілки кінематографістів України, Європейської кіноакадемії, член правління Української кіноакадемії, член Оскарівського комітету України, голова “Лабораторії проектів” НСКУ Дмитро Томашпольський (х/ф: “Сторонній”).

Ведучим онлайн-трансляції вже традиційно стане соліст Кам’янець-Подільського музичного гурту “ЕКСПАНСІЯ”, актор та телеведучий Георгій “Geron Zai” Торяник.

Шорт-лист IV Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю “БРУКІВКА”

Український аматорський короткометражний фільм:

Мавка (2020), Режисер Альона Шилова, Київ

Вплив (2019), Режисер Анастасія Солдатенкова, Харків

Слони (2020), Режисер Заур Джафаров, Київ

Followers (2019), Режисери Роберт Куньєвський та Діна Ібрагімова, Україна / Польща

Мисливці (2019), Режисер Сандра Алексєєва, Одеса

Блуд (2020), Режисер Юрій Онищенко, Одеса

Життя лінивого бєздєльніка (2020), Режисер Роман Кологойда, Київ

Viseu, my love (2019), Режисер Ольга Богачевська, Київ

Правдозахисні окуляри (2020), Режисер Андрій Остріковський, Київ

Sir Chub de Pigi (2019), Режисер Олександр Гойсан, Івано-Франківськ

Український професійний короткометражний фільм:

Залежність (2019), Режисер Валерія Ходос, Київ

Вартовий часу (2020), Режисер Софія Семенюк, Харків

Івана Купала (2020), Режисер Ангеліна Турська, Київ

ШНУРОЧКИ (2019), Режисер Юлія Тамтура, Вінниця

Історія однієї перерви (2019), режисер Наталія Давиденко, Київ

#LIKE4LIKE (2020), Режисер Сергій Мисак, Київ

Рушник (2019), Режисер Оксана Карпус, Київ

Прізвище в кишені (2019), Режисер Степан Коваль, Київ

ХАЙП (2019), Режисер Віктор Буток, Київ

S(HE) (2019), Режисер Олена Рубашевська, Донецьк

Короткометражний фільм у жанрі кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика:

Atoumn (2019), Режисер Устин Данчук, Херсон

Прибічник (2020), Режисер Сергій Найда, Київ

Легкість буття (2019), Режисер Сергій Хорольський та Дарія Юсикова, Київ

Лють винищувача драконів 7 (2020), Режисер Микола Бурденій, Сторожинець, Чернівецька область

Одне життя (2020), Режисер Максим Мельник, Тернопіль

Похоронний марш снотворця (2020), Режисер Вітторіо Бонуто, Італія

Радянський Кіберпанк (2019), Режисери Тарас Лащак та Станіслав Пуздряк, Україна, Чернівці

Replica (2020), Режисер Альваро-де-ла-Хос, Іспанія

Q: примарний віддалений ефект (2019), Режисер Маркус Ханіш, Німеччина та Ісландія

The Barber (2020), Режисер Сергій Пудіч, Україна

Міжнародний короткометражний фільм:

Fata Morgana (2020), Режисер Ангеліна Комарова, Франція та Україна

Валіза без ручки (2019), Режисер Сергій Куклов, Білорусь

Блакитна матерія (2019), Режисер Андреа Гатопулос, Італія

ЕТИКЕТКА (2019), Режисер Георгій М. Унковський, Македонія, колишня Югославська Республіка

І ТАК (2019), Режисер Ентоні Нті, Республіка Гана, Західна Африка

Короткометражний фільм до 60 секунд:

Маленька смерть (2020), Режисер Ігнасіо Родо, Іспанія

Осінь (2019), Режисер Жан-Марі Вілньов, Франція

Ще не закінчилося (2019), Режисер Джанлука Гранокіа, Італія

ГІФ (2019), Режисер Ермініо Кардіель, Іспанія

Фільтр Selfie (2019), Режисер Еліна Пупіна, Україна

Короткометражний фільм, який знято під час пандемії COVID-19:

Кімната відпочинку (2020), Режисер Аріель Пліщук, Ізраїль

Маніякюр (2020), Режисери Коля Бурдейній та Юлія Мельник, Україна

Перший день (2020), Режисер Філіп Гуд, США

Covid – 19 з космосу (2020), Режисери Едоардо Нерві, Леа Борньотто та Віра Борніотто, Італія

Вбивство часу (2020), Режисер Ніл Мерфі, Іспанія

Програма IV Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю “БРУКІВКА”

15:00 – Урочисте відкриття онлайн кінофестивалю “КіберБруківка 2(4)20”.

15:15 – Показ робіт у номінації “Український аматорський короткометражний фільм”.

16:45 – Показ робіт у номінації “Український професійний короткометражний фільм”.

18:45 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм до 60 секунд”.

19:00 – Показ робіт у номінації “Міжнародний короткометражний фільм”.

20:20 – Віртуальний конкурс на кращий косплей.

20:30 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм у жанрі кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика”.

22:30 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм, який знято під час пандемії COVID-19”.

23:00 – Оголошення переможців та закриття кінофестивалю.