Про це повідомили у ДСНС.
Зазначається, що протягом минулої доби підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій у різних куточках України здійснили 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів
“Наші спеціалісти ліквідували 16 пожеж та надали психологічну допомогу 172 особам”, – повідомив голова ДСНС.
Також унаслідок ворожих обстрілів минулої доби було пошкоджено 58 об’єктів, більшість з яких – житлові будинки.
Окрім цього відомо про 12 постраждалих осіб.
“Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів з початку доби залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки. Я дякую особовому складу, який сміливо та віддано виконує завдання за призначенням”, – додали у ДСНС.
- Протягом п’ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.