Унаслідок російських обстрілів, які були завдані по території України 10 лютого, виникло 16 пожеж, а 12 осіб отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що протягом минулої доби підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій у різних куточках України здійснили 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів

“Наші спеціалісти ліквідували 16 пожеж та надали психологічну допомогу 172 особам”, – повідомив голова ДСНС.

Також унаслідок ворожих обстрілів минулої доби було пошкоджено 58 об’єктів, більшість з яких – житлові будинки.

Окрім цього відомо про 12 постраждалих осіб.

“Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів з початку доби залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки. Я дякую особовому складу, який сміливо та віддано виконує завдання за призначенням”, – додали у ДСНС.