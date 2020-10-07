16-річна активістка Ааве Мурто 7 жовтня стала прем'єром Фінляндії на один день. З приводу Міжнародного дня дівчат вона займеться питаннями рівноправності, а також зустрінеться з політиками і керівниками країни.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Фінляндії.

Згідно з програмою Girls Takeover, присвяченій Міжнародному дню дівчат ООН, який відзначають 11 жовтня, активістка проведе зустрічі з політиками і громадськими лідерами країни, які займаються питаннями боротьби за рівноправність і проти домагань щодо представниць жіночої статі.

Темою Girls Takeover в цьому році вибрали вплив технологій на гендерну рівність.

Для участі в проекті вибрали кілька установ і компаній в Фінляндії, які вживають заходів щодо сприяння гендерній рівності в технологіях.

“Під час заходу прем’єр-міністр Марін і Мурто обговорять роль Фінляндії на міжнародній арені: що може зробити Фінляндія для поліпшення можливостей дівчат використовувати і розвивати технології в усьому світі? Крім того, Марін і Мурто обговорюватимуть питання переслідування дівчат в Інтернеті”, – йдеться в повідомленні.

Протягом дня Мурто зустрінеться з міністром співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі, канцлером юстиції та одним з депутатів парламенту.

Це вже четвертий проект Girls Takeover в Фінляндії.

У минулому році, в рамках проекту, молоді активістки руху зайняли посади 1800 керівників в більш ніж 60 країнах світу.