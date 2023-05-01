У США 16-річний підліток побачив челендж у TikTok, де треба розпилити аерозоль із фарбою на увімкнену запальничку. Проте балончик вибухнув, а підліток зазнав опіків 75% тіла.

Про це повідомили Insider і WRAL.

Постраждалим виявився Мейсон Дарк із Північної Кароліни. Після вибуху балончика тіло хлопця охопило полум’я. Для того, щоб загасити вогонь, він стрибнув у річку, але все одно зазнав серйозних травм.

Підлітка шпиталізували в опіковий центр Університету Капел-Гілл. За даними лікарів, більшість тіла Мейсона Дарка вражена опіками третього ступеня. Йому зробили операцію.

За словами мати хлопчика, Холлі Дарк, її сина було неможливо впізнати. Вона пригадала, як вони почули сильний вибух, після чого вибіг хлопець і став знімати свою сорочку.

Рідні хлопця відкрили збір коштів на медичні рахунки та інші витрати, необхідні для одужання. Їм вже вдалося зібрати 39 тисяч доларів.

Його мати додала, що через те, що її син стрибнув у річку, ризик інфікування – високий. Підліток пробуде в опіковому відділенні пів року, а далі його чекає довгий шлях одужання.

Бабуся постраждалого, Хейді Сімпсон додала, що онук грав у футбол, займався бігом і з нетерпінням чекав на отримання водійських прав. Нині хлопець перебуває під дією седативних препаратів через сильний біль.