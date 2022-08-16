16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день Піно Нуар та День чоловічої краси. (або День догляду за собою для чоловіків). За церковним календарем 16 серпня - день пам'яті святого Антонія Римлянина, Чудотворця.

Про це повідомляють #Букви.

16 серпня проводиться Всесвітній день повітряних зміїв. Метою свята є поділитися мистецтвом виготовлення та поводження з повітряним змієм з найбільшою кількістю їх аматорів.

Також цього дня відзначають день вина Піно-Нуар. Піно Нуар названо так через темний колір винограду і грон у формі соснових шишок, що ростуть на лозі.

Окрім цього 16 серпня проводиться День чоловічої краси. Або День догляду за собою для чоловіків. Цей день, заснований і спонсорований American Crew, компанією, яка займається переосмисленням того, що означає бути доглянутим чоловіком, було створено як нагадування чоловікам про необхідність удосконалити свої методи догляду за собою та подбати про себе.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Домініканська Республіка – День відродження

Парагвай – День захисту дітей

США – День битви при Беннінгтоні, Вермонт

США – Національний день парашутиста

США – День Елвіса Аарона Преслі

США – Національний день ромів

США – Національний день братвурст

Цього дня у світі:

1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.

1788 — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.

1804 — в Булонському лісі пройшло перше нагородження орденом Почесного легіону.

1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).

1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.

1925 — відбулася прем’єра фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”.

1941 — вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.

1945 — у Москві був підписаний “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”.

1960 — Кіпр проголосив незалежність.

1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.

1962 — Рінго Старр влився в “Бітлз”, замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.

1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.

1975 — Пітер Ґебріел залишив Genesis, харизматичного вокаліста замінив барабанщик. Тепер Genesis асоціюють із Філом Коллінзом, а Пітер Ґебріел зайняв свою нішу серед сольних виконавців.

1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.

1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Яке сьогодні церковне свято:

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.

Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.

Прикмети:

Яка погода на Антонія, таким буде і жовтень.

Йде дощ — він може затриматися надовго.

Сильний холодний вітер — до морозної зими, теплий — до м’якої і сніжної.

Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним.

Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно.

Традиції:

У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.

Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.

Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

Цього дня іменини відзначають:

Антон, Лаврентій, Іван, Кузьма, Серена, Микола, Лорика, Діомед та Соломія.