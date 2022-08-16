Про це повідомляють #Букви.
16 серпня проводиться Всесвітній день повітряних зміїв. Метою свята є поділитися мистецтвом виготовлення та поводження з повітряним змієм з найбільшою кількістю їх аматорів.
Також цього дня відзначають день вина Піно-Нуар. Піно Нуар названо так через темний колір винограду і грон у формі соснових шишок, що ростуть на лозі.
Окрім цього 16 серпня проводиться День чоловічої краси. Або День догляду за собою для чоловіків. Цей день, заснований і спонсорований American Crew, компанією, яка займається переосмисленням того, що означає бути доглянутим чоловіком, було створено як нагадування чоловікам про необхідність удосконалити свої методи догляду за собою та подбати про себе.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Домініканська Республіка – День відродження
- Парагвай – День захисту дітей
- США – День битви при Беннінгтоні, Вермонт
- США – Національний день парашутиста
- США – День Елвіса Аарона Преслі
- США – Національний день ромів
- США – Національний день братвурст
Цього дня у світі:
- 1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.
- 1788 — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.
- 1804 — в Булонському лісі пройшло перше нагородження орденом Почесного легіону.
- 1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).
- 1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.
- 1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.
- 1925 — відбулася прем’єра фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”.
- 1941 — вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.
- 1945 — у Москві був підписаний “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”.
- 1960 — Кіпр проголосив незалежність.
- 1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.
- 1962 — Рінго Старр влився в “Бітлз”, замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.
- 1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.
- 1975 — Пітер Ґебріел залишив Genesis, харизматичного вокаліста замінив барабанщик. Тепер Genesis асоціюють із Філом Коллінзом, а Пітер Ґебріел зайняв свою нішу серед сольних виконавців.
- 1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.
- 1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.
Яке сьогодні церковне свято:
За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.
Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.
Прикмети:
- Яка погода на Антонія, таким буде і жовтень.
- Йде дощ — він може затриматися надовго.
- Сильний холодний вітер — до морозної зими, теплий — до м’якої і сніжної.
- Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним.
- Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно.
Традиції:
- У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.
- Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.
- Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.
Цього дня іменини відзначають:
Антон, Лаврентій, Іван, Кузьма, Серена, Микола, Лорика, Діомед та Соломія.
- За даними синоптиків у вівторок, 16 серпня, у всіх українських областях – дощі та грози.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 15 серпня.