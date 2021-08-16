Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають День повітряних зміїв, Міжнародний день Піно Нуар та День чоловічої краси.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.

1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).

1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.

1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.

1962 — Рінго Старр влився в “Бітлз”, замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.

1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.

1975 — Пітер Ґебріел залишив Genesis, харизматичного вокаліста замінив барабанщик. Тепер Genesis асоціюють із Філом Коллінзом, а Пітер Ґебріел зайняв свою нішу серед сольних виконавців.

1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова “Іронія долі, або з легкою парою!”. До цього вона пройшла по центральному телебаченню у новорічні свята.

1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Яке сьогодні церковне свято:

16 серпня віряни сьогодні вшановують пам’ять Антонія Римлянина – чудотворця родом з Риму.

Прикмети погоди:

Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.

Південний вітер дме – буде сніжна зима.

Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м’якої і сніжної.

Домашня птиця почала линяти – до холодів.

Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма, Микола, В’ячеслав.