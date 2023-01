16 січня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

16 грудня вшановують пам’ять Кіборгів – захисників Донецького аеропорту. Саме вони в період російсько-української війни з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Цей день вшановують з ініціативи самих кіборгів. До речі, “кіборгами” їх назвали сепаратисти, тому що були шоковані їх витривалістю та силою. Донецький аеропорт був стратегічно-важливою точкою, захоплення якої агресором могло б різко змінити хід російсько-української війни.

“Вони встояли… Не витримав бетон”, – говоритимуть про героїв потім українці. У тих боях понад 200 захисників віддали своє життя. Усі учасники боїв за ДАП отримали державні нагороди, багато хто – посмертно. Аеропорт боронили не лише військові та добровольці, але й волонтери та медики.

Також у цей день святкують День гурту The Beatles – одного із найуспішніших музичних гуртів з комерційної точки зору. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників.

Християни 16 січня вшановують день пам’яті святого мученика Гордія. За його віру та публічне проповідництво Гордія катували та убили в його рідному місті Кесарії.

Пам’ятні події:

У 1918 році Мала Рада прийняла закон про Армію УНР (Української Народної Республіки).

У 1919 році за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, в місті Києві музичним відділом Міністерства освіти УНР була створена Українська республіканська капела. Метою цього була популяризації української музичної культури за кордоном.

Також у 1919 році 16 січня війну більшовицькій Росії оголосила Українська Директорія.

У 1957 році в Ліверпулі відкрився The Cavern Club – він став стартовим майданчиком для легендарного ліверпульського гурту “The Beatles”.

У 1964 році у штаті Каліфорнія (США) на бульварі Сансет у Беверлі-Гіллс відкрився нічний клуб під назвою “Whisky a Go Go”. Це місце стало стартовим майданчиком для низки гуртів, які з часом стали легендами рок-музики. Серед них – The Doors, Led Zeppelin, AC/DC, Alice Cooper, Guns N’Roses, Mötley Crüe, System of a Down тощо.

У 2002 році Радбез ООН проголосувала за накладення санкції на Аль-Каїду та Талібан.

У 2014 році в Україні були прийняті “Диктаторські закони 16 січня”.

Ці “закони” тодішній склад Верховної Ради ухвалив із грубим порушенням регламенту та підписаний наступного дня, 17 січня, тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

16 січня народилися:

У 1856 році народився Микола Кульчицький – гістолог, професор Харківського університету. У 1918 році він став професором Оксфордського університету.

У 1871 році народився український письменник, педагог і громадський діяч Буковини Сильвестр Яричевський.

У 1962 році народилася сучасна українська композиторка Людмила Юріна.

У 1966 році народився український скрипаль Василь Попадюк.

У 1970 році народився український композитор, філософ і диригент Сергій Ярунський.

Що не можна робити 16 січня:

У цей день заборонено хвалитися.

Також вірили, що у Гордіїв день відьми виходять на полювання, тому намагалися не виходити з дому.

Увечері не робили ніякої важкої роботи.

Прикмети 16 січня:

Якщо по небу пливуть хмари – чекайте на хуртовину;

Якщо на деревах тріщать гілки – буде мороз;

Якщо в ніч на 16 січня видно зірки – день буде ясним і холодним.

Іменини святкують: Гордій, Павло, Орина, Жанна, Мелетій.