16 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Міжнародний день мирного співіснування: започатковано ООН у 2017 році . Головна мета свята полягає в залученості суспільства до миру, єдності, солідарності, терпимості, що сприяє розвитку країн і досягненню гармонії. До цього дня зазвичай організовуються різноманітні тематичні заходи для населення.

Міжнародний день світла: заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також в таких різноманітних галузях, як медицина, комунікації і енергетика. Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО у 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015).

День любові до дерев: на планеті Земля нараховують понад трьох трильйонів дерев (3 тис. млрд). Це – більше, ніж число зірок у нашій галактиці. Фахівці підрахували, що щороку люди вирубують 15 млрд дерев у зв’язку зі своєю діяльністю, плюс – пожежі, які відбуваються регулярно. У середньому, щороку люди висаджують взамін близько 5 млрд дерев. А за весь час існування людської цивілізації Земля втратила половину свого лісового покриву.

День біографа: біографії можуть допомогти нам дізнатися про людей, які нас надихнули і вплинули на наш світ. Найстаріші писемні біографії, які є в істориків, були написані для запису життя правителів. Деякі з них були написані в Ассирії, стародавній Вавилонії, стародавньому Єгипті та стародавній Месопотамії.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Франція – Свято хліба

Південний Судан – Національний день

США – Національний день барбекю і День піци

Малайзія – День вчителя

Цього дня у світі:

1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки урядовому війську Стефана Потоцького.

1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано “Вічний мир”.

1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.

1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — У США відбулася перша церемонія вручення “Оскарів”.

1954 — Почалося Кенгірське повстання, повстання ув’язнених в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).

1966 — У Китаї оголошений початок “культурної революції”.

1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про посилення боротьби з пияцтвом”.

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі “Євробачення” 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

Яке сьогодні церковне свято:

16 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Вони були подружжям в III столітті, сповідували християнство, за що і постраждали за часів правління імператора Діоклетіана.

Прикмети:

На дубі вже листя розпустилося, а на ясені ще ні — буде посушливе літо

Гуси і качки підіймають крила, махаючи ними — до бурі

Вже заспівали солов’ї — скоро все розквітне

Квіти на черемсі вказують на тепле і спекотне літо

На світанку немає роси — чекайте на дощі

Традиції:

В народі 16 травня називають Мавра Розсадниця. Все тому, що від цього дня починали висаджувати розсаду на грядки, засівати городи. Свіжі насадження обов’язково поливали освяченою водою. Вірили, що так молоді паростки можна захистити від гусениць чи попелиці.

Сьогодні категорично заборонено скандалити подружжю, навіть підвищувати голос один на одного. Вважається, як проведеш цей день, таким буде сімейне життя цілий рік: якщо в любові та мирі – все буде добре, посваритеся – до розлуки.

Іменини сьогодні святкують:

Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.