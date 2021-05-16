Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.
1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано “Вічний мир”.
1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.
1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.
1929 — У США відбулася перша церемонія вручення “Оскарів”.
1966 — У Китаї оголошений початок “культурної революції”.
1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про посилення боротьби з пияцтвом”.
2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі “Євробачення” 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.
2008 — Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять мучениці Маври та її чоловіка – мученика Тимофія.