Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають Міжнародний день світла, День любові до дерев, День біографа.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано “Вічний мир”.

1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.

1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — У США відбулася перша церемонія вручення “Оскарів”.

1966 — У Китаї оголошений початок “культурної революції”.

1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.

1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про посилення боротьби з пияцтвом”.

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі “Євробачення” 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мучениці Маври та її чоловіка – мученика Тимофія.