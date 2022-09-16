16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару та День працюючих батьків. У церкві сьогодні день пам'яті священномученика Антима.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день охорони озонового шару: у 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару (A/RES/49/114). День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

Озоновий шар – це тонкий газовий щит, який захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи тим самим збереженню життя на планеті.

День працюючих батьків: серед переваг роботи обох батьків – кращий фінансовий стан і менший фінансовий стрес. Більше грошей – це якісніший дитячий садок, дошкільна освіта, приватне навчання, краща охорона здоров’я та частіші відпустки. Один із головних мінусів – менше часу, що проводиться з дітьми.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим Американською психологічною асоціацією, працюючі матері, як правило, більш здорові та щасливі, ніж мами, які залишаються вдома в дитинстві та дошкільному віці своїх дітей.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Папуа Нова Гвінея – День Незалежності

Казахстан – День Матері

Чечня – День чеченської жінки

Малайзія – День збройних сил

Лівія – День мучеників

Цього дня у світі:

1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії

1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність

1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка).

1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

1908 — Вільям Дюрант заснував компанію General Motors.

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1915 — Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка вперше в історії пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська.

1918 — ВЦВК ухвалив декрет про заснування першого радянського ордена — орден Червоного Прапора.

1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1963 — року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 — На східному крилі шахти “Юнком” (Юнокомунарівськ (з 216 року Бунге), Донецька область), на об’єкті “Кліваж” здійснено підземний ядерний вибух.

1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе;

2000 — На спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич.

2002 — Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!”

Яке сьогодні церковне свято:

16 вересня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Антима. Він був єпископом Никодимії. Престол обійняв 293 року. Був надзвичайно побожним та вів свою паству до християнської віри, допомагав тим, хто йшов на смерть заради Ісуса Христа.

Прикмети:

Захід червоного кольору – чекайте швидких холодів і заморозків.

Шишок на ялинці багато – до теплої зими.

Грім гримить 16 вересня – до теплої осені.

Мало ягід і грибів — до неврожаю на майбутній рік.

Якщо мурахи будують великі мурашники, то зима буде затяжною.

Якщо після обіду пішов дощ, то негода затягнеться надовго.

Традиції:

В народі 16 вересня називали Домнін день. Наші предки цього дня прибирали в оселі: вибивали килими, прали, підмітали. Вважалося, що щастя прийде лише в чистий будинок.

У цей день заборонено дивитися в дзеркало. Вважається, що 16 вересня особливо сильний зв’язок з потойбічним світом і нечиста сила, яка вийде до вас через дзеркало, буде переслідувати довгі роки.

16 вересня все ще не можна ходити в ліс, особливо, молодим дівчатам. Їх може потягти у своє лігво лісовик.

Сьогодні бажано викинути або спалити всі старі речі, альтернатива – віддати їх нужденним.

Іменини цього дня відзначають:

Петро, Зенон, Євфимій, Юхим, Іван, Костянтин, Василина.