Про це розповідають #Букви.

У США – День працюючих батьків, День корабля “Мейфлауер”, День “Тримайтеся подалі від Сіетла”, День гуакамоле, День пластиліну “Плей-До”, День шкільного рюкзака, День хліба з корицею і родзинками, в Італії – День народження Джульєтти, в Мексиці – День незалежності, в Папуа-Нова Гвінея – День незалежності, в Малайзії – День малайзійської федерації, в Киргизстані – День працівників служби державної охорони, в Лівії – День мучеників.

Пам’ятні дати 16 вересня

1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.

1492 – під час першої експедиції Колумба було відкрито Саргасове море.

1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1918 — ВЦВК ухвалив декрет про заснування першого радянського ордена — орден Червоного Прапора.

1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1963 — року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 — На східному крилі шахти “Юнком” (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об’єкті “Кліваж” здійснено підземний ядерний вибух.

1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 вересня вшановує пам’ять святого Домни Никомидійській. У народі вірили, що для того, щоб осінь і зима в будинку пройшли благополучно, ніхто не хворів, всім вистачило їжі і тепла, потрібно обов’язково в день Домни ретельно прибрати в житлових приміщеннях, господарських сараях, коморах і інших прибудовах. Все непотрібне краще спалити.

Народні прикмети і традиції:

Якщо на Василину тепла погода, то зима буде довгою;

Якщо вдень тримається туман, то все польові роботи будуть легкими і успішними;

Якщо навколо молодого місяця або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;

Якщо в другій половині дня йде дощ, то негода затримається на кілька днів;

Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна лаятися, сваритися і кричати;

Не можна займатися важкою фізичною працею і садівництвом;

Не можна тримати вдома старі і поламані речі;

Не можна відмовляти в допомозі;

Не можна їсти жирну і шкідливу їжу;

Не можна дивитися в дзеркало до світанку.

У середу, 16 вересня, іменини відзначають Юхим, Петро, ​​Іван, Костянтин і Василиса.