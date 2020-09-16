Про це розповідають #Букви.
У США – День працюючих батьків, День корабля “Мейфлауер”, День “Тримайтеся подалі від Сіетла”, День гуакамоле, День пластиліну “Плей-До”, День шкільного рюкзака, День хліба з корицею і родзинками, в Італії – День народження Джульєтти, в Мексиці – День незалежності, в Папуа-Нова Гвінея – День незалежності, в Малайзії – День малайзійської федерації, в Киргизстані – День працівників служби державної охорони, в Лівії – День мучеників.
Пам’ятні дати 16 вересня
1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.
1492 – під час першої експедиції Колумба було відкрито Саргасове море.
1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.
1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.
1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність
1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.
1918 — ВЦВК ухвалив декрет про заснування першого радянського ордена — орден Червоного Прапора.
1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.
1963 — року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.
1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.
1979 — На східному крилі шахти “Юнком” (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об’єкті “Кліваж” здійснено підземний ядерний вибух.
1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.
2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 16 вересня вшановує пам’ять святого Домни Никомидійській. У народі вірили, що для того, щоб осінь і зима в будинку пройшли благополучно, ніхто не хворів, всім вистачило їжі і тепла, потрібно обов’язково в день Домни ретельно прибрати в житлових приміщеннях, господарських сараях, коморах і інших прибудовах. Все непотрібне краще спалити.
Народні прикмети і традиції:
- Якщо на Василину тепла погода, то зима буде довгою;
- Якщо вдень тримається туман, то все польові роботи будуть легкими і успішними;
- Якщо навколо молодого місяця або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
- Якщо в другій половині дня йде дощ, то негода затримається на кілька днів;
- Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.
Що не можна робити сьогодні:
- Не можна лаятися, сваритися і кричати;
- Не можна займатися важкою фізичною працею і садівництвом;
- Не можна тримати вдома старі і поламані речі;
- Не можна відмовляти в допомозі;
- Не можна їсти жирну і шкідливу їжу;
- Не можна дивитися в дзеркало до світанку.
У середу, 16 вересня, іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин і Василиса.