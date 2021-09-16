Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.
1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.
1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.
1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність.
1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка).
1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.
1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.
1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.
1963 — до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.
1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.
1979 — На східному крилі шахти “Юнком” (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об’єкті “Кліваж” здійснено підземний ядерний вибух.
1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.
2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе; на спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич.
2002 — Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!”
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни вшановують двох святих мучениць: Василину і Домну.
Прикмети погоди:
Мурахи побудували великі мурашники – до холодної зими.
Дощ у другій половині дня обіцяє погіршення погоди.
Теплий день – до пізньої зими.
Якщо на сосні і ялині багато шишок, то зима буде теплою.
Іменини святкують Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.