Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.

1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність.

1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка).

1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1963 — до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 — На східному крилі шахти “Юнком” (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об’єкті “Кліваж” здійснено підземний ядерний вибух.

1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе; на спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич.

2002 — Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!”

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни вшановують двох святих мучениць: Василину і Домну.

Прикмети погоди:

Мурахи побудували великі мурашники – до холодної зими.

Дощ у другій половині дня обіцяє погіршення погоди.

Теплий день – до пізньої зими.

Якщо на сосні і ялині багато шишок, то зима буде теплою.

Іменини святкують Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.