Про це повідомляють #Букви.
Також у суботу відзначають:
- Всесвітній день анестезіолога
- Всесвітній день продовольства
- День Шефа (День керівника або боса)
- День алерголога
- Всесвітній день хребта
- День Стіва Джобса
- День бездомної кішки
- День міксінових
- День словника
Цей день в історії:
1596 — Розпочався Берестейський церковний собор (за новим стилем).
1793 — Страта Марії-Антуанетти “вдови Капет”, королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.
1813 — Почалася “Битва народів” (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції; закінчилася нищівною поразкою армії Наполеона і його першим зреченням від престолу.
1853 — Розпочалася Кримська війна (1853–1856) між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор’ям.
1918 — на з’їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Цього ж дня він видав указ про відродження козацтва, в яке було записано близько 150 тисяч сімей.
1941 — загальна паніка та безвладдя в Москві, масова втеча радянської партноменклатури та чиновництва із столиці на Схід протягом кількох днів у зв’язку з розвалом оборони Червоної Армії, наближенням вермахту до Москви та “цілком таємною” постановою Сталіна від 15.10.1941 “Об эвакуации столицы СССР”.
1946 — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в’язниці страчені нацистські злочинці (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт).
1963 — Вперше запущений в космос триступінчатий носій ракети “Восток”, за допомогою якого на орбіту виводилися багатомісні космічні кораблі “Восток”.
1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.
1968 — Між урядами СРСР і ЧССР був підписаний договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки.
1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов’янського походження.
1987 — У Львові створено Товариство Лева.
2005 — У Сан Луїсі (Аргентина) завершився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ. За результатами чемпіонату, чемпіоном світу з шахів став болгарський гросмейстер Веселін Топалов.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта.
Прикмети:
- Якщо сьогодні низькі та темні хмари – скоро похолодає та піде сніг;
- Галки збираються зграями – до ясної погоди;
- Горобці перелітають зграйками з місця на місце – до негоди.
Що не можна робити:
- Сьогодні не можна різати домашню птицю.
- Також 16 жовтня – невдалий день для великих покупок.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга.
- 15 жовтня у світі відзначали Всесвітній день студентів, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук, Всесвітній день боротьби з раком грудей та День Втраченої Дитини. За церковним календарем 15 жовтня вшановували пам’ять святих мучеників Кипріяна (Купріяна) і Юстини (Устини).