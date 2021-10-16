Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування та День працівників целюлозно-паперової промисловості України.

Про це повідомляють #Букви.

Також у суботу відзначають:

Всесвітній день анестезіолога

Всесвітній день продовольства

День Шефа (День керівника або боса)

День алерголога

Всесвітній день хребта

День Стіва Джобса

День бездомної кішки

День міксінових

День словника

Цей день в історії:

1596 — Розпочався Берестейський церковний собор (за новим стилем).

1793 — Страта Марії-Антуанетти “вдови Капет”, королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.

1813 — Почалася “Битва народів” (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції; закінчилася нищівною поразкою армії Наполеона і його першим зреченням від престолу.

1853 — Розпочалася Кримська війна (1853–1856) між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор’ям.

1918 — на з’їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Цього ж дня він видав указ про відродження козацтва, в яке було записано близько 150 тисяч сімей.

1941 — загальна паніка та безвладдя в Москві, масова втеча радянської партноменклатури та чиновництва із столиці на Схід протягом кількох днів у зв’язку з розвалом оборони Червоної Армії, наближенням вермахту до Москви та “цілком таємною” постановою Сталіна від 15.10.1941 “Об эвакуации столицы СССР”.

1946 — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в’язниці страчені нацистські злочинці (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт).

1963 — Вперше запущений в космос триступінчатий носій ракети “Восток”, за допомогою якого на орбіту виводилися багатомісні космічні кораблі “Восток”.

1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.

1968 — Між урядами СРСР і ЧССР був підписаний договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов’янського походження.

1987 — У Львові створено Товариство Лева.

2005 — У Сан Луїсі (Аргентина) завершився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ. За результатами чемпіонату, чемпіоном світу з шахів став болгарський гросмейстер Веселін Топалов.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта.

Прикмети:

Якщо сьогодні низькі та темні хмари – скоро похолодає та піде сніг;

Галки збираються зграями – до ясної погоди;

Горобці перелітають зграйками з місця на місце – до негоди.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга.