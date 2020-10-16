#Букви зібрали цікаві факти про письменника, від дня народження якого минуло 166 років.

Коротка біографія Оскара Вайльда

Повне ім’я письменника – Оскар Фінгал О’Флаерті Уїллс Вайльд.

Він народився і виріс в столиці Ірландії, місті Дублін.

Його батьки були відомі в колах вищого суспільства. Батько, Вільям Вайльд, займався медициною, мав звання лицаря. Матір Оскара, Джейн Франческа, боролася за права ірландців і активно підтримувала революційний рух. Як мати, так і батько захоплювалися літературою. Також у Оскара були старший на два роки брат Вільям і молодша на два роки сестра Ізола (померла в 10 років через запалення головного мозку).

Оскар навчався вдома, вивчив німецьку і французьку мову. Після цього було навчання в Королівській школі Портора. У 17 років Оскар поїхав на навчання в Трініті-коледж.

Улюбленим заняттям Оскара було вивчення давньогрецької культури. Він намагався одягатися, розмовляти, поводити себе так, ніби живе в античну епоху. Навіть характер його нагадував древніх греків: такий же скептично налаштований до всього і самоіронічний.

Наступний етап навчання Оскара – Оксфорд. Про нього говорили різне, але це зовсім не турбувало майбутнього письменника. Він вважав, що не варто руйнувати той ореол загадковості і легендарності, який вже є. У той час остаточно сформувався і його письменницький талант. На світогляд Оскара вплинув Джон Рескін, англійський письменник і теоретик.

З 24 років Оскар жив в Лондоні. Він відвідував усі популярні літературні салони, дивував оточуючих своїми висловлюваннями і незвичною манерою одягатися.

Ставши чоловіком (дружина – Констанція Ллойд, дочка юриста) і батьком (сини Сиріл та Вівіан) Вайльд захопився написанням казок. Найвідоміші з них – “Зоряний хлопчик”, “Щасливий принц”, “Соловей і троянда”.

Подейкували, що чоловік і жінка жили щасливо в шлюбі лише кілька років. Оскар не долікувати венеричну хворобу, через що постійно лаявся з дружиною і, в результаті, вирішив жити окремо. За деякими даними це нібито вплинуло на те, що він вирішив змінити орієнтацію. Одним з перших його партнерів був Роберт Росс, який тривалий час працював особистим секретарем і довіреною особою письменника. Але головним чоловіком в його житті був маркіз Альфред Дуглас.

Любов Оскара до Альфреда зіграла з ним злий жарт. Батьки маркіза були впевнені, що письменник спокусив їх сина, а тому зробили все можливе, щоб знищити Вайльда. Його звинуватили в “содомії”, а письменник вирішив судитися.

Але маркіз зумів довести свою правоту в суді. Гомосексуальність Оскара була доведена, за що його засудили до двох років каторжних робіт. Після цього від Оскара відвернулися всі. Дружина з дітьми виїхала в іншу країну і навіть змінила прізвище. А коханий Альфред, через якого все сталося, відвернувся від Оскара.

Після повернення з каторги письменник поїхав жити до Франції, але написав небагато. На початку 1900 року Оскар захворів вушно інфекцією, яка при ослабленому організмі, спровокувала розвиток менінгіту.

Запалення мозку і стало причиною смерті письменника 30 листопада.

Головний роман свого життя Оскар написав після 30-ти. У 1890 році вийшов у світ роман “Портрет Доріана Грея”. Незважаючи на те, що Оскар задумував роман, як повчальну історію про роль виховання і вплив суспільства, багато читачів сприйняли його як “аморальну розповідь про аморальність”. Після цього Оскар більше ніколи не повертався до жанру роману, але взявся за комедії і театральні п’єси.

Цікаві факти про письменника

Оскар Вайльд визнаний найдотепнішою людиною, яка коли-небудь жила в Англії.

Роман “Портрет Доріана Грея” було екранізовано більше 25 разів.

Будинок привидів Токійського Діснейленду прикрашено портретом молодого Доріана Грея, який змінює зображення на страшного діда.

Вайльд завжди переодягався перед тим, як сісти за стіл.

Вайльд іронічно стверджував, що жінки люблять чоловіків не за достоїнства, а за недоліки.

Письменник помер під ім’ям Себастьян Мельмот.

Кращі цитати Оскара Вайльда

Про людей

Більшість з нас – це не ми. Наші думки – це чужі судження; наше життя – мімікрія; наші пристрасті – цитата!

Ти любиш всіх, а любити всіх – означає не любити нікого. Тобі все однаково байдужі.

Люди завжди руйнують те, що люблять найбільше.

Цинік – це людина, яка всьому знає ціну і нічого не цінує.

Тільки порожні люди знають себе.

Будь собою, інші ролі зайняті.

Людина є наполовину тим, хто вона є, а наполовину тим, ким вона хотіла б стати.

Про життя

Мета життя – самовираження. Проявити у всій повноті свою сутність – ось для чого ми живемо.

Господь, створюючи людини, дещо переоцінив свої сили.

Визначити – значить обмежити.

Про особистісні якості

Немає гріха, крім дурості.

Я зовсім не хочу знати, що говорять за моєю спиною, – я й без того про себе достатньо високої думки.

Згрішивши, людина позбавляється від потягу до гріха, бо це – це шлях до очищення.

Саме ті пристрасті, природу яких ми невірно розуміємо, найсильніше панують над нами. А найслабшими є почуття, походження яких нам зрозуміле.

Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї мети.

Той, хто дивиться на справу з обох сторін, як правило, не бачить жодної з них.

Любов до себе – це початок роману, який триває все життя.

Коли зі мною відразу погоджуються, я відчуваю, що я не маю рації.

Кращі книги Оскара Вайльда