#Букви зібрали цікаві факти про письменника, від дня народження якого минуло 166 років.
Коротка біографія Оскара Вайльда
Повне ім’я письменника – Оскар Фінгал О’Флаерті Уїллс Вайльд.
Він народився і виріс в столиці Ірландії, місті Дублін.
Його батьки були відомі в колах вищого суспільства. Батько, Вільям Вайльд, займався медициною, мав звання лицаря. Матір Оскара, Джейн Франческа, боролася за права ірландців і активно підтримувала революційний рух. Як мати, так і батько захоплювалися літературою. Також у Оскара були старший на два роки брат Вільям і молодша на два роки сестра Ізола (померла в 10 років через запалення головного мозку).
Оскар навчався вдома, вивчив німецьку і французьку мову. Після цього було навчання в Королівській школі Портора. У 17 років Оскар поїхав на навчання в Трініті-коледж.
Улюбленим заняттям Оскара було вивчення давньогрецької культури. Він намагався одягатися, розмовляти, поводити себе так, ніби живе в античну епоху. Навіть характер його нагадував древніх греків: такий же скептично налаштований до всього і самоіронічний.
Наступний етап навчання Оскара – Оксфорд. Про нього говорили різне, але це зовсім не турбувало майбутнього письменника. Він вважав, що не варто руйнувати той ореол загадковості і легендарності, який вже є. У той час остаточно сформувався і його письменницький талант. На світогляд Оскара вплинув Джон Рескін, англійський письменник і теоретик.
З 24 років Оскар жив в Лондоні. Він відвідував усі популярні літературні салони, дивував оточуючих своїми висловлюваннями і незвичною манерою одягатися.
Ставши чоловіком (дружина – Констанція Ллойд, дочка юриста) і батьком (сини Сиріл та Вівіан) Вайльд захопився написанням казок. Найвідоміші з них – “Зоряний хлопчик”, “Щасливий принц”, “Соловей і троянда”.
Подейкували, що чоловік і жінка жили щасливо в шлюбі лише кілька років. Оскар не долікувати венеричну хворобу, через що постійно лаявся з дружиною і, в результаті, вирішив жити окремо. За деякими даними це нібито вплинуло на те, що він вирішив змінити орієнтацію. Одним з перших його партнерів був Роберт Росс, який тривалий час працював особистим секретарем і довіреною особою письменника. Але головним чоловіком в його житті був маркіз Альфред Дуглас.
Любов Оскара до Альфреда зіграла з ним злий жарт. Батьки маркіза були впевнені, що письменник спокусив їх сина, а тому зробили все можливе, щоб знищити Вайльда. Його звинуватили в “содомії”, а письменник вирішив судитися.
Але маркіз зумів довести свою правоту в суді. Гомосексуальність Оскара була доведена, за що його засудили до двох років каторжних робіт. Після цього від Оскара відвернулися всі. Дружина з дітьми виїхала в іншу країну і навіть змінила прізвище. А коханий Альфред, через якого все сталося, відвернувся від Оскара.
Після повернення з каторги письменник поїхав жити до Франції, але написав небагато. На початку 1900 року Оскар захворів вушно інфекцією, яка при ослабленому організмі, спровокувала розвиток менінгіту.
Запалення мозку і стало причиною смерті письменника 30 листопада.
Головний роман свого життя Оскар написав після 30-ти. У 1890 році вийшов у світ роман “Портрет Доріана Грея”. Незважаючи на те, що Оскар задумував роман, як повчальну історію про роль виховання і вплив суспільства, багато читачів сприйняли його як “аморальну розповідь про аморальність”. Після цього Оскар більше ніколи не повертався до жанру роману, але взявся за комедії і театральні п’єси.
Цікаві факти про письменника
- Оскар Вайльд визнаний найдотепнішою людиною, яка коли-небудь жила в Англії.
- Роман “Портрет Доріана Грея” було екранізовано більше 25 разів.
- Будинок привидів Токійського Діснейленду прикрашено портретом молодого Доріана Грея, який змінює зображення на страшного діда.
- Вайльд завжди переодягався перед тим, як сісти за стіл.
- Вайльд іронічно стверджував, що жінки люблять чоловіків не за достоїнства, а за недоліки.
- Письменник помер під ім’ям Себастьян Мельмот.
Кращі цитати Оскара Вайльда
Про людей
- Більшість з нас – це не ми. Наші думки – це чужі судження; наше життя – мімікрія; наші пристрасті – цитата!
- Ти любиш всіх, а любити всіх – означає не любити нікого. Тобі все однаково байдужі.
- Люди завжди руйнують те, що люблять найбільше.
- Цинік – це людина, яка всьому знає ціну і нічого не цінує.
- Тільки порожні люди знають себе.
- Будь собою, інші ролі зайняті.
- Людина є наполовину тим, хто вона є, а наполовину тим, ким вона хотіла б стати.
Про життя
- Мета життя – самовираження. Проявити у всій повноті свою сутність – ось для чого ми живемо.
- Господь, створюючи людини, дещо переоцінив свої сили.
- Визначити – значить обмежити.
Про особистісні якості
- Немає гріха, крім дурості.
- Я зовсім не хочу знати, що говорять за моєю спиною, – я й без того про себе достатньо високої думки.
- Згрішивши, людина позбавляється від потягу до гріха, бо це – це шлях до очищення.
- Саме ті пристрасті, природу яких ми невірно розуміємо, найсильніше панують над нами. А найслабшими є почуття, походження яких нам зрозуміле.
- Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї мети.
- Той, хто дивиться на справу з обох сторін, як правило, не бачить жодної з них.
- Любов до себе – це початок роману, який триває все життя.
- Коли зі мною відразу погоджуються, я відчуваю, що я не маю рації.
Кращі книги Оскара Вайльда
- “Равенна” (1878)
- “Сад Ероса” (1881)
- “Герцогиня Падуанская” (1883)
- “Кентервільський привид” (1887)
- “Злочин лорда Артура Севіла” (1888)
- “Щасливий принц” та інші казки” (1888)
- “Портрет Доріана Грея” (1890)
- “Саломея” (1891)
- “Гранатовий будиночок” (1891)
- “Віяло леді Віндермір” (1892)
- “Жінка, не варта уваги” (1893)
- “Сфінкс” (1894)
- “Ідеальний чоловік” (1895)
- “Балада Редингської в’язниці” (1898)