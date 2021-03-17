Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День святого Патріка, День підводного човна. В Таїланді святкують Національний День Муай-Тай.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1674 — Івана Самойловича було проголошено гетьманом “обох берегів Дніпра”.

1804 — у Веймарі відбулася прем’єра драми Фрідріха Шиллера “Вільгельм Телль”.

1830 — у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1861 — об’єднання Італії. Було проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем (Рим і Венеція тоді ще не входили до складу нової держави).

1861 — у всіх церквах Російської імперії почали зачитувати селянам Маніфест “Про дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про устрій їхнього побуту” (про скасування кріпацтва).

1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.

1917 — у Києві створили Українську Центральну Раду.

1930 — Американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини.

1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.

1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1940 — у СРСР випробували перший танк Т-34, розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.

1945 — під проводом генерала Павла Шандрука утворено Український Національний Комітет, політико-громадський центр, що відстоював перед німецькою владою українські інтереси.

1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).

1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.

1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1966 — запустили перший супутник з космодрому Плесецьк (біля Архангельська).

1972 — у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.

1991 — на референдумі в СРСР 76,4 % населення проголосувало за збереження Союзу.

1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал “Територія А” на телеканалі ICTV.

2000 — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти “Заповіді Божі” спалили себе у своїй церкві.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 17 березня вшановує пам’ять преподобного Герасима Йорданського.

Прикмети погоди:

граки грають – до гарної погоди;

граки зграями в’ються над гніздами – до мінливої погоди;

граки кричать – до дощу.

Іменини цього дня у Герасима, Василя, Данила, Павла, Юліанії, Якова, Григорія, В’ячеслава та Уляни.