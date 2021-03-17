Сьогодні, 17 березня, святкують культове ірландське свято - День Святого Патріка. Це є національне свято і тому в Ірландії цей день - вихідний.

#Букви розповідають про історію свята та його традиції.

Варто зазначити, що День Святого Патріка святкують не лише в Ірландії, але і в США, Японії, Південній Кореї, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії, Україні, Росії.

Хто такий святий Патрік

Патрика в 16-річному віці викрали ірландські розбійники і доставили до Ірландії в якості раба. Після свого звільнення, Патрік навернувся до релігії і заснував на території країни сотні церков.

Святий Патрик – перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії.

Традиции святкування

Незважаючи на те, що День Святого Патрика є християнським святом, в ньому присутні і язичницькі традиції.

У цей день люди шумно веселяться, п’ють багато пива в пабах.

Традиційним кольором Дня Святого Патрика є зелений: тому ірландці одягають зелене вбрання із зображенням трилисника, а також декорують будинку в зелений колір.

А ще ірландці співають національні гімни.

Ще одним символом свята є лепрекони – казкові чоботарі, у яких прихований горщик із золотом.

Google також не забув про цей день і сьогодні представив святковий дудл.

В Одесі 17 березня 2018 року вiдсвяткували День святого Патріка – покровителя Ірландії. На честь свята в місті організували парад.