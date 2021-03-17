#Букви розповідають про історію свята та його традиції.
Варто зазначити, що День Святого Патріка святкують не лише в Ірландії, але і в США, Японії, Південній Кореї, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії, Україні, Росії.
Хто такий святий Патрік
Патрика в 16-річному віці викрали ірландські розбійники і доставили до Ірландії в якості раба. Після свого звільнення, Патрік навернувся до релігії і заснував на території країни сотні церков.
Святий Патрик – перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії.
Традиции святкування
Незважаючи на те, що День Святого Патрика є християнським святом, в ньому присутні і язичницькі традиції.
У цей день люди шумно веселяться, п’ють багато пива в пабах.
Традиційним кольором Дня Святого Патрика є зелений: тому ірландці одягають зелене вбрання із зображенням трилисника, а також декорують будинку в зелений колір.
А ще ірландці співають національні гімни.
Ще одним символом свята є лепрекони – казкові чоботарі, у яких прихований горщик із золотом.
Google також не забув про цей день і сьогодні представив святковий дудл.
В Одесі 17 березня 2018 року вiдсвяткували День святого Патріка – покровителя Ірландії. На честь свята в місті організували парад.